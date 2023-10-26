Названы страны, в которых чаще всего травмируются россияне

Эксперты компании ЕВРОИНС Туристическое Страхование перечислили страны, в которых российские туристы чаще всего получают травмы. Об этом сообщает Центральная Служба Новостей.

"Опасность" направления высчитывается, исходя из доли страховых случаев. По словам директора филиала РСО ЕВРОИНС Туристическое Страхование Юлии Алчеевой, летом 2023 года "самой опасной" страной был признан Таиланд. Зачастую страховые случаи были обусловлены тропическим климатом и мопедами, популярными среди путешественников.

На втором месте оказались ОАЭ из-за экстремальной жары, страны шенгенской зоны расположились на третьей строчке, а популярная у россиян Турция оказалась на четвертом месте.

Одним из самых безопасных направлений для российских туристов стали Мальдивы.