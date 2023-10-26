Россияне стали летать за границу вдвое чаще, чем в прошлом году

Жители России стали почти в два раза чаще летать за границу, в том числе спросом пользуются европейские направления. Об этом в пресс-центре НСН сообщил гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов.

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В прошлом году на текущие даты было забронировано 60 туров за рубеж, а в этом году — 115, отметил Арзуманов.

«Рост практически в два раза. В Европу едут, спрос есть, ассортимент направлений очень большой, — добавил он. — Мы, конечно, всегда расстраиваемся, когда он уменьшается, но есть, над чем работать».

Напомним, туроператоры заявили, что для россиян альтернативой Турции стала Куба. Отмечается, что эти два направления сопоставимы по ценам.