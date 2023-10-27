Отельеры Турции – об отличиях россиян от туристов из других стран

Отельеры Турции рассказали о привычках российских туристов и их отличиях от гостей из других стран. Их мнения публикует РИА Новости.

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Операционный директор сети отелей Coral Group Hotels Хакан Йылмаз назвал одной из главных особенностей россиян их любовь к спа, а также к детским анимационным программам.

CEO сети пятизвездочных отелей Dobedan Севкет Билен, в свою очередь, отметил, что в его бизнесе российский рынок составляет 65 процентов, в то время как доля гостей из Европы доходит только до 35 процентов. По его словам, поэтому в отели сети часто приглашают известных российских артистов.

«Европейцы предпочитают более спокойный отдых, в тишине. У них активные развлекательные программы не сильно востребованы», — сказал Билен.

Кроме того, отельер отметил, что именно гости из России очень внимательно следят за тем, чтобы детские блюда были диетическими и вкусными.