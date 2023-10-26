Туроператоры успокоили туристов: в Арабских Эмиратах всё хорошо

Напряженная обстановка в Палестине аукнулась в Дубае: вчера мы сообщили, что несколько популярных исполнителей, которые должны были выступать на Coca Cola Arena, перенесли свои концерты на неопределенное время. Редакция уточнила у туроператоров обстановку на курортах страны.

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Как оказалось, пока обострение арабо-израильского конфликта на отдыхе россиян в Эмиратах не отразилось – туры не отменяют. В Дубае, Абу-Даби и других городах всё спокойно: жизнь идет своим чередом. Развлекательные центры, магазины, аквапарки как работали, так и работают.

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«Действительно, мы видим, что ряд концертных площадок приняли решение сократить развлекательные программы, чтобы выразить солидарность палестинскому народу, – сказал TourDom.ru руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян. – С точки зрения российских туристов, никаких шагов по переносу своих поездок мы на текущий момент не фиксируем, думаю, мои коллеги тоже. Тем более это касается ноябрьских праздников». Правда, если говорить о перспективе, то ситуация, по мнению Мурадяна, вызывает тревогу: «Поездки на концерты мировых звезд составляют небольшой, но все-таки процент, и теперь неуверенность в том, что концерт состоится, может поставить под сомнение саму цель поездки. С другой стороны, Эмираты – это направление, где есть чем себя занять, даже если такие планы сорвались».

Не заметили каких-то изменений в поведении туристов и в компании Anex. «Бронирования идут согласно планам», – сказала TourDom.ru представитель туроператора.

«Слава Богу, ничего такого (отказа от поездок в Дубай. – Ред.) мы пока не видим. Ничего не поменялось. На Новый год, например, планируется шикарный концерт Стинга в отеле Royal Atlantis, и тоже никаких отмен или переносов не намечается», – прокомментировал гендиректор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. Он предположил, что, возможно, отменили концерты артисты палестинского происхождения – с паспортами Египта или других арабских стран, – которые «нацелены большей частью на арабскую аудиторию». «Либо же западные исполнители, которые не знают, где заканчивается Ближний Восток. Хочу подчеркнуть, что ни в Эмиратах, ни в Катаре, ни в Омане, ни в Бахрейне, ни в Саудовской Аравии ничего агрессивного, никаких вооруженных конфликтов не происходит», – сказал Дмитрий Арутюнов, отметив при этом, что в Дубае многие сочувствуют мирному населению в Газе, которое находится под обстрелами.