Куда можно поехать россиянам без виз и загранпаспортов

Россиянам доступно множество стран, которые можно посетить без визы, либо ее долгого оформления. О том, куда отправиться в отпуск, рассказали эксперты туристических агентств в беседе с URA.RU.

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Сообщается, что без визы, но с загранпаспортом, граждане России могут поехать в 115 стран. Среди самых популярных направлений – Турция, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Сербия, Куба, Вьетнам, Таиланд и Мальдивы. Цены на билеты в эти страны начинаются от 14 тысяч рублей.

Однако сроки пребывания в стране без визы везде разные. Так, в Узбекистане можно без проблем находиться до 60 дней, в Азербайджане и Молдавии – до 90 дней, а в Грузии – 365 дней. В Таджикистане необходимо пройти регистрацию после 10 дней пребывания там. А в Черногории, Сербии и Албании находиться по загранпаспорту можно до 30 дней. Также туристам позволяется пребывать до 90 дней в Турции, Египте, ОАЭ, Тунисе, Катаре, на Багамских островах, Мальдивах, Кубе, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Перу, Чили и Марокко.