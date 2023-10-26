Безбилетный пассажир улетел из Египта в Европу в багажном отсеке самолета

В аэропорту испанского города Бильбао задержали безбилетного пассажира, который прилетел из Египта в Европу в багажном отсеке самолета. Подробностями поделилось местное издание El Correo.

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По данным источника, когда работники авиагавани открыли один из люков, чтобы выгрузить багаж, из него выбрался мужчина. Он перепрыгнул погрузочный трап и побежал к терминалу.

Уточняется, что об инциденте сразу же уведомили Гражданскую гвардию, отвечающую за охрану и безопасность аэропорта. Правоохранители перехватили нелегала внутри технического блока. Его личность установить не удалось: у мужчины отсутствовали билет и другие документы.

Известно также, что нелегалу пришлось вызвать скорую помощь из-за его плохого самочувствия, однако госпитализация ему не потребовалась. Гражданская гвардия передала безбилетника полиции, которая занимается вопросами иммиграции.

Мужчина отказался подписать документы о добровольном возвращении на родину, поэтому его перевели в закрытую зону, где он будет ожидать обоснования процедуры отказа во въезде.