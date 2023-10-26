«Одинаковый чек». Туроператоры назвали новую альтернативу Турции
Куба в летнем сезоне стала альтернативой Турции по ценовой политике, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
Куба в летнем сезоне стала альтернативой Турции, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина в пресс-центре НСН.
«Куба стала в летнем сезоне альтернативой Турции. В этом сезоне не было сложностей переориентироваться с Турции на Кубу, потому что чек был примерно одинаковый. Это две разные страны, некорректно их сравнивать, только в разрезе ценовой политики», - рассказала она.
Со своей стороны, генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что на Кубе нет проблем с инфраструктурой вопреки мифам туристов.
«На Кубе представлены достаточно хорошие отели мировых брендов. Говорить о том, что на Кубе что-то с инфраструктурой… Внутри страны да, но касательно отельной инфраструктуры там все замечательно», - отметил он.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заметил, что Кубе есть, куда расти, если говорить именно про уровень сервиса.