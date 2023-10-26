«Одинаковый чек». Туроператоры назвали новую альтернативу Турции

«Куба стала в летнем сезоне альтернативой Турции. В этом сезоне не было сложностей переориентироваться с Турции на Кубу, потому что чек был примерно одинаковый. Это две разные страны, некорректно их сравнивать, только в разрезе ценовой политики», - рассказала она.