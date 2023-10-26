Отельеры Турции поделились наблюдениями о привычках российских туристов

Отельеры Турции рассказали, чем российские туристы отличаются от других иностранцев и как они любят отдыхать.

Как отметили в “РИА Новости” со ссылкой на операционного директора сети отелей Coral Group Hotels Хакана Йылмаза, туристы из России чаще других посещают спа-процедуры и арендуют отдельные места для отдыха на пляже.

Семейные пары также прибегают к помощи детских клубов и развлекательных программ с аниматорами. Гости из России любят посещать рестораны а-ля карт, однако англичане тоже любят попробовать кухню местных заведений.

Отельеры рассказали, что в участии в спортивных активностях лидируют турки, а следом за ними идут поляки и англичане.