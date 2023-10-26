У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
У берегов Курильских островов произошло землетрясение
По данным, специалистов, эпицентр землетрясения находился в 407 км юго-восточнее города Амбон (население — около 355 тысяч человек). Очаг подземных толчков располагался залегал на глубине 138 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами из-за землетрясения не объявляли.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане, пострадали более 120 человек, напоминает RT.