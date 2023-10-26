Названа лучшая для путешествий страна в 2024 году

Туры на оставшиеся месяцы года разлетаются как горячие пирожки: те, кто не успел отдохнуть, решили реабилитироваться. Однако хорош такой спрос для тех, кто напутешествовался вдоволь и копит деньги на поездку в следующем году. Ведь лучшей страной для поездок в 2024 году эксперты как один называют непопулярную у туристов Монголию.

Эта страна, отмечает издание Lonely Planet, кажется труднодоступной, а потому смотреть билеты туда туристам даже не приходит в голову. На деле же Монголия подойдет любому путешественнику. Там и живописная природа, и множество национальных парков, и куча культурных достопримечательностей, особенно в столице — Улан-Баторе. Ко всему прочему, россиянам можно находиться в Монголии без визы до 60 дней. Тем, кто решился, предлагаем сразу заглянуть в календарь самых выгодных месяцев для отпуска.