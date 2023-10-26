В Таиланде начали продавать билеты на популярный у туристов «плавучий поезд»
Состав будет ходить с 4 ноября по 28 января из Бангкока до провинции Лопбури.
Продажу билетов на популярный у туристов «плавучий поезд» открыли в Таиланде. Транспорт будет ходить с ноября по январь. Об этом сообщили государственные железные дороги страны (SRT).
Поезд ездит из Бангкока до плотины Пасак Джоласид в провинции Лопбури, которая находится в 150 км от столицы. Маршрут выполняется раз в год, в сухой прохладный сезон. Первый поезд отправится в путь 4 ноября, последний – 28 января.
Стоимость билета зависит от класса вагона и в одну или две сторону едет пассажир. Цена варьируется от 150 батов (4 доллара) до 590 батов (16 долларов).
Поезд называют плавучим из-за того, что при поездке у пассажира возникает ощущение поездки по воде. Во время путешествия на поезде туристы также посещают местные достопримечательности в провинции Лопбури.
В Таиланде, кстати, продлили безвизовый режим для россиян до 90 дней. Это временная мера, чтобы привлечь больше туристов. Она будет действовать с 1 ноября до 30 апреля 2024 года.