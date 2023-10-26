Россиянка побывала в ОАЭ и развеяла популярные мифы о стране

«Я советую уважать местные традиции и одеваться с оглядкой на мусульманскую культуру», — при этом подчеркнула она.



«Это миф, что в ОАЭ действует строгий запрет на алкоголь, — написала туристка. — Если вас никто не видит и вы никому не мешаете, то никакие штрафы вам не грозят. А вот распивать алкоголь на улицах действительно запрещено».