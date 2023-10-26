Россиянка побывала в ОАЭ и развеяла популярные мифы о стране
Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и развеяла популярные мифы о стране. Своим мнением она поделилась на личной странице в «Дзен».
По словам россиянки, распространенное мнение о строгом таможенном контроле в аэропортах ОАЭ не соответствует действительности. Также блогерша назвала мифом утверждения о том, что туристов, которые посещали Израиль или Катар, в Эмираты не пустят.
Она добавила, что в арабской стране можно носить привычную одежду и открытые купальники.
«Я советую уважать местные традиции и одеваться с оглядкой на мусульманскую культуру», — при этом подчеркнула она.
«Это миф, что в ОАЭ действует строгий запрет на алкоголь, — написала туристка. — Если вас никто не видит и вы никому не мешаете, то никакие штрафы вам не грозят. А вот распивать алкоголь на улицах действительно запрещено».
Кроме того, россиянка заверила, что в ОАЭ есть возможность для бюджетных покупок вопреки заблуждениям. Автор также успокоила читателей по поводу многочисленных штрафов за мелкие нарушения, которыми пугают туристов.
«Если в Эмиратах вы ведете себя вежливо и не нарушаете частную жизнь, у вас не возникнет проблем», — заключила она.