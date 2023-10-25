Туристы случайно привезли из Таиланда змею

Необычный сюрприз в багаже оказался у россиян, накануне вернувшихся из путешествия в Таиланд. Приехав в родное Строгино и разбирая вещи в квартире, они обнаружили в одном из своих чемоданов… прикорнувшую там змею. Москвичи передали рептилию в Центр реабилитации диких животных, где специалисты определили вид пресмыкающегося. Змею-путешественницу сейчас наблюдают специалисты. Зоологи говорят, что в нашем климате такой вид не выживет, в Центре рептилии будет обеспечена если не привычная среда обитания, то все необходимые для нормального существования условия. Об этом «Вестям Подмосковья» рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

© Unsplash

Как отметили специалисты после осмотра пресмыкающегося, состояние змеи было критическим – рептилия долгое время находилась без пищи и испытала сильный стресс. Chrysopelea ornata, или «Украшенная летающая змея», так предварительно определили вид зоологи, для человека вполне безобидна, относится к ужеобразным и не является ядовитой. При этом ужик-"экзот» – умелый древолаз, в его рацион входят грызуны, лягушки и... птицы. Дело в том, что тело змеи устроено особым образом: во время охоты за пернатыми рептилия способна становиться плоской и за счет этого ловко фланировать с ветки на ветку.

Видео дня

Сейчас уж-путешественник, он же по совпадению, «Летающая змея», уже определен на ПМЖ в Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где обеспечат все условия содержания, необходимые экзотическому виду.

В Центре рассказали, что змеи-путешественницы – большая редкость. Последняя попавшая таким образом в столицу рептилия была ядовитой, вид назывался «Куфия острочешуйчатая», пресмыкающееся оказалось жертвой контрабанды. В целом же такая миграция животных – явление распространенное. отмечают ученые. В прошлые века многие виды, случайно забредавшие на корабли, именно таким образом распространялись по планете, находя себе новые места обитания. Таким образом, например, испанские слизни и мадагаскарские тараканы могли приплыть в столицу на грузовых судах вместе с фруктами. Однако, подчеркивают зоологи, за редким исключением, адаптироваться в нашем регионе у теплолюбивых гостей шансов нет.