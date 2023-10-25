Названа лучшая для путешествий в 2024 году страна

Эксперты издания Lonely Planet назвали лучшие направления для путешествий в 2024 году. Рейтинг опубликован на официальном сайте компании.

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Так, авторы рейтинга признали Монголию наиболее интересной для туристов страной. Специалисты отметили, что соседствующая с Россией Монголия идеально подходит для любителей широких просторов, приключений и культурного отдыха, а в ее столице Улан-Баторе находится много уникальных достопримечательностей.

Вторую строчку в списке заняла Индия, а третье место досталось Марокко. Ее эксперты назвали самой красочной страной в мире.

В десятку также вошли Мексика, Чили, Бенин, Узбекистан, Пакистан, Хорватия и Сент-Люсия.