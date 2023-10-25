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Соседствующую с Россией страну признали лучшей для путешествий в 2024 году

Эксперты издания Lonely Planet назвали лучшие направления для путешествий в 2024 году. Рейтинг опубликован на официальном сайте компании.

Названа лучшая для путешествий в 2024 году страна
© Lenta.ru

Так, авторы рейтинга признали Монголию наиболее интересной для туристов страной. Специалисты отметили, что соседствующая с Россией Монголия идеально подходит для любителей широких просторов, приключений и культурного отдыха, а в ее столице Улан-Баторе находится много уникальных достопримечательностей.

Вторую строчку в списке заняла Индия, а третье место досталось Марокко. Ее эксперты назвали самой красочной страной в мире.

В десятку также вошли Мексика, Чили, Бенин, Узбекистан, Пакистан, Хорватия и Сент-Люсия.

При этом среди лучших городов для путешествий в 2024 году были названы Найроби (Кения), Париж (Франция), Монреаль (Канада), Мостар (Босния и Герцеговина), Филадельфия (США), Манаус (Бразилия), Джакарта (Индонезия), Прага (Чехия), Измир (Турция) и Канзас-Сити (США).