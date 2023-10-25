Спрос на путешествия в Египет из Петербурга упал на 30%

На фоне обострения арабо-израильского конфликта популярность путешествий в Египет из Северной столицы упала на 30% с 12 по 23 октября. В настоящее время ситуация стабилизировалась, уточнили эксперты «Слетать.ру».

«Снижение стоимости путешествий в Египет с вылетом из города на Неве началось с 10 октября. Оно составило 35 %», – отметили эксперты.

Однако сейчас направление вышло на второе место по популярности отдыха в осенне-зимний период, цитирует слова аналитиков издание «Деловой Петербург». Цены на путешествия стабилизировались. Стоит отметить, что средняя стоимость туров в Египет из Северной столицы начинается от 85 тыс. рублей на человека. Речь идет о турах на 10 дней в четырехзвездочные отели.