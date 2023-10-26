Посольство РФ опровергло введение бесплатных виз для россиян на Шри-Ланке

Посольство РФ на Шри-Ланке опровергло введение бесплатных виз для российских туристов в популярной курортной стране. Об этом «Известиям» рассказали в диппредставительстве.

© Lenta.ru

«Посольство до сих пор не получало уведомления о принятии кабинетом министров решения об отмене визового сбора», — говорится в сообщении.

По словам представителей дипмиссии, как только это правило начнет действовать официально, информация появится на сайте.