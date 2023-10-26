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Посольство РФ опровергло введение бесплатных виз для россиян на Шри-Ланке

Посольство РФ на Шри-Ланке опровергло введение бесплатных виз для российских туристов в популярной курортной стране. Об этом «Известиям» рассказали в диппредставительстве.

Посольство РФ опровергло введение бесплатных виз для россиян на Шри-Ланке
© Lenta.ru

«Посольство до сих пор не получало уведомления о принятии кабинетом министров решения об отмене визового сбора», — говорится в сообщении.

По словам представителей дипмиссии, как только это правило начнет действовать официально, информация появится на сайте.

Ранее в октябре власти Шри-Ланки объявили о начале выдачи бесплатных виз гражданам семи государств, в том числе россиянам. Министр иностранных дел страны Али Сабри отметил, что они будут введены в рамках пилотного проекта.