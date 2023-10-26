Куда россиянам отправиться на Новый год и сколько это будет стоить

Зимние каникулы не за горами, и все острее встает вопрос: куда отправиться на длинные новогодние праздники? Одни туристы мечтают коротать время на горнолыжных склонах, другие — нежиться на солнце или просто сменить обстановку в стране с более теплым климатом. Геополитический кризис сильно осложнил россиянам возможность свободно путешествовать по миру. Многие любимые курорты для отечественных путешественников либо совсем недоступны, либо подорожали в разы. Несмотря на это, российские туристы все еще могут неплохо провести новогодний отпуск за пределами страны. Куда им отправиться зимой 2024 года, чтобы это не влетело в копеечку, разбиралась «Лента.ру».

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Горный all inclusive

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По традиции самым популярным направлением для россиян в любое время года остается Турция. Отдых в республике из-за высокого спроса сильно подорожал, но, несмотря на это, страна остается самой надежной альтернативой закрытым европейским курортам.

Некоторые путешественники отправляются на экскурсии изучать Стамбул или наслаждаться погодой с температурой плюс 15-20 градусов в Анталье. Однако в последнее время все большей популярностью пользуются горнолыжные курорты страны. Для этого туристы летят в Эрзурум.

Там находится курорт Паландокен. На нем 17 трасс разной степени сложности общей протяженностью 43 километра. Ски-пасс в будни стоит в пределах 100 турецких лир (около 400 рублей), в выходные — 110 лир (440 рублей). При этом почти всегда стоимость ски-пасса включена в стоимость проживания в отеле.

Зона катания располагается на высоте 2,2-3,1 тысячи метров

Горнолыжный сезон длится с середины декабря по апрель, при этом наиболее благоприятным временем для катания считается период с января по март.

На курорте хорошо оборудованная инфраструктура, есть множество спа-центров с турецким хаммамом и бассейнами. Однако в городе не такой большой выбор баров, ресторанов и кафе, потому что большинство отелей на курорте работают по системе «все включено».

"Раньше ездили кататься в Австрию, Андорру, сейчас это в прошлом. В январе этого года летали семьей в Эрзурум. Зима была довольно снежная, поэтому было хорошо кататься, трассы тоже симпатичные, и отдых в целом гораздо дешевле, чем на альпийских курортах, но местные рассказывают, что иногда, когда нет обильных снегопадов, на нижних трассах могут встречаться камни", — рассказала Татьяна.

Из России на этот курорт нет прямых рейсов. Обычно туристы летят в Анталью или Стамбул чартерами или прямыми рейсами, а там делают пересадку до Эрзурума. Самый дешевый билет из Москвы и обратно обойдется в 55 тысяч рублей на человека. Двухнедельный отдых с размещением в самом дешевом отеле города стоит от 26 тысяч рублей за двоих без питания.

В то же время россияне, которые не хотят нагружать себя физической активностью в праздники, по-прежнему ездят на зимние каникулы в Анталью. Столы местных отелей в новогоднюю ночь ломятся от разных яств: во многих гостиницах фуршет предполагает не только новогоднюю индейку, но и привычные россиянам бутерброды с икрой, оливье (или, как его называют турки, «русский салат») и селедку под шубой.

₽ 56 000 стоят самые дешевые билеты на самолет до Антальи на новогодние праздники. При этом недельный тур на Новый год на двоих в самый дешевый трехзвездочный отель без питания стоит столько же и выше

В турагентстве «Лети-В-Лето» отметили, что отели переходят на несколько суженную зимнюю концепцию, но при этом путешественники все равно могут отдохнуть в хорошей гостинице по гораздо более низкой цене, чем в сезон.

«Многие туристы, которые ездят в Турцию расслабиться, поесть, насладиться хорошим сервисом, отправляются в эту страну и на Новый год. Турция по ценам порой бывает сопоставима с Подмосковьем», — отметили в агентстве.

К слову, любители горнолыжного отдыха могут найти его и в Анталье. В полутора часах езды от города расположен курорт Саклыкент, где можно в аренду взять сани, лыжи или сноуборд.

"Там очень живописно. Парковка перед курортом забита обычно машинами с российскими и украинскими номерами. Горы не очень высокие, но, если хочешь подышать чистым воздухом и скатиться со склона, то самое оно", — подчеркнула Светлана.

Цены заманчивые, а спроса нет

На новогодние каникулы россияне также любят ездить в ОАЭ. Обычно туроператоры советуют выбирать пакетные туры, поскольку они дешевле. Прямой перелет из Москвы в Дубай стоит от 83 тысяч рублей на человека. Проживание в трехзвездочном отеле на двоих в Дубае обойдется минимум в 160 тысяч рублей на двоих.

В Эмиратах есть гостиницы на любой вкус и кошелек. Самым часто посещаемым и дорогим эмиратом считается Дубай, самым бюджетным — Рас-эль-Хайма, где в последнее время открылось много бюджетных отелей.

₽ 94 000 на двоих стоит размещение в самом дешевом трехзвездочном отеле эмирата

В популярности с ОАЭ раньше соревновался Египет. Он нравился отечественным туристам тем, что им не надо заботиться о питании и напитках. В стране полно отелей, работающих по системе «все включено».

В конце декабря — начале января там не так жарко. Самыми теплыми считаются курорты Шарм-эш-Шейха или Дахаба, где температура в среднем достигает 24 градусов, Красное море прогревается до 21-22 градусов. В Хургаде в среднем около 22-23 градусов тепла и очень ветрено.

Однако в этом году путешественники в целом игнорируют египетское направление из-за неспокойной ситуации на Ближнем Востоке

«Цены на Египет сейчас снижаются, но и количество запросов тоже ощутимо упало в связи с ситуацией в Израиле. На Новый год Египет пока вообще не запрашивают. Вначале туристы видят довольно заманчивые предложения на египетские курорты, но в итоге бронируют Эмираты или Таиланд», — пояснили в «Лети-В-Лето».

Стоимость недельного тура на двоих в четырехзвездочный отель с питанием по системе all inclusive начинается от 110 тысяч рублей.

Отели в Таиланде сами придумывают цены

Азиатские элитные курорты с теплым морем считаются самыми популярными зимними направлениями у россиян. Возглавляет пятерку лидеров Таиланд, который ежегодно посещают десятки миллионов туристов со всего мира.

Небольшая страна, объединяющая около 250 островов, предлагает экскурсии по живописным местам с нетронутой природой, пляжный отдых, клубную жизнь и развлечения, а также спа-процедуры, массаж, медитации и занятия йогой.

В октябре власти королевства сообщили хорошую новость для российских туристов. С 1 ноября отечественным путешественникам разрешили отдыхать в стране без виз до трех месяцев.

Без пересадок из Москвы в Бангкок и обратно можно добраться за 205 тысяч рублей, с пересадками — от 92 тысяч рублей

При этом недельный новогодний тур в Таиланд на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле также стоит 205 тысяч рублей. Однако доверять ценам, которые предлагает отель, все же не стоит, предупреждают в турагентстве «Лети-В-Лето».

Сейчас многие топовые отели на топовых курортах, например, в Таиланде, поступают нечестно. Есть контрактный прайс, например, 8 тысяч евро. Мы отправляем запрос, ждем подтверждение — и вместо этого получаем ответ, что номер есть, но отдать его готовы не за 8 тысяч евро, а за 12 тысяч или вообще за 16 тысяч евро, в зависимости от того, кто насколько обнаглел «Лети-В-Лето»

Они отметили, что из-за этого уже сорвалось множество бронирований. Из-за того, что отель называет любую цену, которую сам и придумывает, в неудобном положении оказываются агенты, пожаловались в туристическом агентстве.

Россиянка Елена вместе с семьей обычно на новогодние каникулы летает в Таиланд, предпочитая брать не пакетный тур, а бронировать авиабилеты и размещение в отелях самостоятельно.

«Билеты на самолет мы купили еще весной. Цены были ощутимо выше, чем в прошлом году. Стоимость за размещение в отелях уже весной в валюте выросла примерно в два раза. А учитывая, что курс доллара и евро подскочил, цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно в три, если не в четыре раза», — рассказала туристка.

Бюджетно отдохнуть в Таиланде можно на курорте Као-Лак

Путешественница порекомендовала россиянам, которые хотели бы более бюджетно отдохнуть в Таиланде, отправляться на курорт Као-Лак.

«Мы недавно открыли для себя это направление. Там очень приличные отели, практически все на первой береговой линии, при этом цены на проживание у них гораздо ниже, чем на Пхукете. Те, кто не хочет снижать уровень отеля, но при этом не потянет жить на Пхукете, в Као-Лак — самая дорога», — советует Елена.

Дешевле остановиться на вилле

Идеальным местом для зимовки россиян также по-прежнему остаются курорты Индонезии, в частности, Бали. Обычно туристы приезжают туда в конце осени и остаются до весны. Но самое сложное — добраться до острова. Из России на Бали по-прежнему нет прямых рейсов, хотя авиакомпании уже несколько раз обещали возобновить авиасообщение.

Обычно отечественные туристы едут на популярный индонезийский курорт с пересадкой в Стамбуле, Дубае, Дохе. Также с недавнего времени стали доступны стыковки в Китае.

По прилете в Индонезию россиянам необходимо оформить электронную визу, которая стоит 35 долларов (3,3 тысячи рублей). В стране по ней можно находиться 30 дней. Помимо этого, власти планируют взимать с путешественников туристический сбор в размере 150 тысяч местных рупий (около тысячи рублей).

₽ 120 000 стоит самый дешевый перелет из Москвы на Бали и обратно

При этом у туристов на Бали специфические предпочтения в размещении — в основном путешественники селятся не в отелях, а на виллах или в гестхаусах, поскольку они обходятся дешевое. Размещение в гостинице стоит от 350 тысяч рублей на новогодние праздники на двоих, а двухместное размещение на вилле на 12 дней стоит от 48 тысяч рублей.

Гестхаус на элитном курорте

Обеспеченные туристы могут полететь на один из самых дорогостоящих и роскошных курортов на планете — Мальдивы. Здесь и первоклассный сервис, где туристы получают в распоряжение личного батлера, и богатая флора и фауна, и картиночные пляжи.

Стоимость туров зависит от месторасположения, развлечений, инфраструктуры и многих других особенностей. Недельное размещение в отеле на новогодние праздники на двоих в самом дешевом пятизвездочном отеле с системой «все включено» стоит от 777 тысяч рублей.

Туристы с более скромным бюджетом предпочитают останавливаться на элитном курорте в недорогих гостиницах или гестхаусах или же максимально сокращать продолжительность путевки. Самый дешевый тур на двоих с размещением в гестхаусе стоит от 348 тысяч рублей

Для туристов, не желающих спускать на отдых огромные деньги, в прошлом году запустили чартерные рейсы из Москвы в Мале. Прямой авиаперелет стоит от 228 тысяч рублей на человека, самый дешевый билет на самолет с несколькими пересадками можно купить за 84 тысячи рублей.

Куба стала бюджетным направлением

На зимние праздники все большей популярностью у россиян пользуются туры на Кубу. Обычно туда летают те, кто любит тропический климат, но не переносит высокую влажность Юго-Восточной Азии. На Остров свободы из Москвы летают прямые рейсы.

Туристы выбирают путевки на Ольгин и Варадеро, туры на острова Кайо лас Брухас, Кайо Санта Мария, Кайо Энсеначос. Отечественных путешественников обычно привлекает колорит местных городов с ретроавтомобилями и яркой архитектурой, теплое море, вкусные фрукты и дружелюбно настроенные к россиянам кубинцы

Новогодний тур на Кубу с размещением в трехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» стоит от 342 тысяч рублей за двоих. При этом для самостоятельных туристов один только перелет из Москвы на Варадеро и обратно обойдется в 220 тысяч рублей на человека.

«Из теплых стран Куба считается самым бюджетным направлением, хотя раньше им всегда была Индия. Цены в Индию, на Шри-Ланку и на Кубу примерно одинаковые. Но на Острове свободы питание по типу all inclusive. Соответственно, меньше затраты на месте или же вообще отсутствуют у тех, кто никуда не выезжает из отеля», — рассказали в «Лети-В-Лето».

Альтернатива альпийским горнолыжным курортам

Россияне, привыкшие проводить зимние каникулы на альпийских курортах, выбирают отечественные горнолыжные курорты. Среди них — Красная Поляна, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш на юге Кемеровской области, Архыз, горнолыжный центр «Губаха» в Пермском крае, «Большой Вудъявр» на Кольском полуострове, «Гора Соболиная» на Байкале и многие другие.

Еще одной полноценной заменой европейским горнолыжным курортам и идеальным местом для полноценного зимнего отдыха, помимо турецкого Эрзурума, считается Сербия. Местные курорты хотя и не дотягивают до альпийских по высоте вершин и немного уступают по качеству сервиса, все же более доступны по цене

Крупнейшим горнолыжным центром страны считается Копаоник, где оборудовано около 70 километров трасс с различным уровнем сложности, действуют пункты проката снаряжения, школа для начинающих и даже «лыжный садик» для детей.

На территории все оборудовано для комфортного молодежного и семейного отдыха: отели с бассейнами и фитнес-залами, кафе, рестораны, экскурсионные и развлекательные программы.

₽ 113 000 стоит самое дешевое двухместное размещение на неделю новогодних каникул

Также довольно популярными считаются молодой, активно развивающийся курорт Стара-Планина, оснащенный системой искусственного оснежения, а также курорт Мракова Ливада для ночного катания.

Еще одним популярным местом считается горнолыжный центр Торник, расположенный в горной области Златибор на юго-западе страны. На территории действуют современная канатная дорога, пункты проката снаряжения, снегоходов и моторных саней. Там обычно проводят национальные и международные соревнования по биатлону.

По соседству со спортивным комплексом находится известный бальнеологический курорт Врнячка-Баня

Сербия — одна из немногих стран, где цены на авиабилеты в 2023 году снизились по сравнению с предыдущим. «Если в 2022-м перелет из Москвы в Белград и обратно стоил 149 тысяч рублей, то в 2023 году —110 тысяч рублей», — рассказали эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия».

Лучше остаться дома

Многие россияне предпочитают в этом году не выезжать за рубеж на зимние каникулы, рассказывают в «Лети-В-Лето».

«Туристы шутят, что у них самое популярное новогоднее направление — это дача. В подмосковных отелях очень высокие цены, что многих отпугивает. К европейским курортам не подступиться — из-за очень высокого курса валют. Такого низкого числа бронирований на новогодние праздники, как в этом году, у нас еще не было», — пояснили в туристическом агентстве.

Руководитель турагентства «100 дорог Москва» Насиба Алиева рассказала, что на новогодние праздники россияне отправляются в первую очередь туда, где тепло.

"Это Таиланд, Куба, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, ОАЭ. Помимо этого, спросом пользуется Катар, хотя там дороже, стоимость отелей гораздо выше. Отличие от прошлого года в том, что россияне уже привыкли, что нет такого большого выбора стран, как раньше, цены стали значительно выше, чем раньше", — Насиба Алиева.

В турагентстве отметили, что в новогодние праздники и без того довольно высокие цены на отдых выросли еще в полтора-два раза.

Именно поэтому на зимних каникулах отечественные туристы все чаще выбирают отдых внутри страны, рассказали эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия». Доля направлений дальнего зарубежья составляет 24,9 процента от поездок, тогда как доля поездок по России — 71,6 процента. Наибольший рост спроса по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем у Азербайджана — 200 процентов, Сербии — 50 процентов и Турции — 36 процентов.

71,6 процента составляет доля поездок по России в 2023 году