Не только Пхукет: где отдохнуть в Таиланде

Туроператоры советуют обратить внимание на остров Самуи. Он расположен в Сиамском заливе и известен своими длинными песчаными пляжами.

На этом курорте туристы смогут найти любые развлечения по вкусу. На острове есть как шумные молодежные отели с развлечениями, так и тихие уголки для уединенного отдыха.