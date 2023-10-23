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Не только Пхукет: где отдохнуть в Таиланде

Таиланд славится своими живописными островами и пляжами. Однако многие туристы ищут альтернативу популярному Пхукету.

Туроператоры советуют обратить внимание на остров Самуи. Он расположен в Сиамском заливе и известен своими длинными песчаными пляжами.

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На этом курорте туристы смогут найти любые развлечения по вкусу. На острове есть как шумные молодежные отели с развлечениями, так и тихие уголки для уединенного отдыха.

Ранее мы рассказывали, как пассажир самолета лишился работы из-за неудачной шутки.