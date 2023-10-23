В Турции подорожает жилье для туристов

Со следующего года в Турции собственникам будет сложнее сдать жилье в аренду, так как вырастут расходы на получение лицензии, вывески, сбор документов, плату за занятие туристической деятельностью, передает АТОР.

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«Мы прогнозируем, что в среднем по рынку расценки на туристическую аренду квартир и иных жилых помещений в Турции со следующего года возрастут в среднем на 30–35 процентов», – считает один из представителей отельеров в Турции.

Также ожидается, что станет меньше людей, которые покупают жилье для сдачи туристам в аренду. Это станет особенно сложно, если владелец недвижимости живет не в Турции. После того как у арендодателей увеличатся расходы, они начнут конкурировать с одно- и двухзвездочными отелями, так как цены станут примерно одинаковыми.