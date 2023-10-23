В Турции подорожает жилье для туристов
Со следующего года в Турции собственникам будет сложнее сдать жилье в аренду, так как вырастут расходы на получение лицензии, вывески, сбор документов, плату за занятие туристической деятельностью, передает АТОР.
«Мы прогнозируем, что в среднем по рынку расценки на туристическую аренду квартир и иных жилых помещений в Турции со следующего года возрастут в среднем на 30–35 процентов», – считает один из представителей отельеров в Турции.
Также ожидается, что станет меньше людей, которые покупают жилье для сдачи туристам в аренду. Это станет особенно сложно, если владелец недвижимости живет не в Турции. После того как у арендодателей увеличатся расходы, они начнут конкурировать с одно- и двухзвездочными отелями, так как цены станут примерно одинаковыми.
Причиной будущего повышения цен стало принятие турецким парламентом первой части нового закона об аренде жилья. Согласно ей, собственник не имеет права сдавать квартиру туристам, если у него нет лицензии и если он не соблюдает ряд требований. Новые правила коснутся жилья, которое сдается менее чем на 100 дней. О том, как выгодно приобрести зимние туры, можно узнать на телеканале «360». «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что в Турции получить вид на жительство стало сложнее, так как условия его получения ужесточили.