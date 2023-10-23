Одно из популярнейших направлений: как попасть в Таджикистан

Таджикистан, прекрасная страна в самом сердце Центральной Азии, привлекает путешественников своей изумительной природой, богатой культурой и гостеприимством местных жителей. Если вы планируете посетить эту удивительную страну в 2023 году, важно заранее ознакомиться с правилами въезда и оформления необходимых документов.

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В этой статье "Рамблер" расскажет вам о том, как россиянам попасть в Таджикистан.

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Визовый режим

В большинстве случаев российским гражданам, желающим посетить Таджикистан, необходима виза. Вы можете получить визу в таджикском посольстве или консульстве в Москве, Санкт-Петербурге, и других крупных городах России.

Визы бывают разных видов, включая туристические, бизнес и гостевые визы. Подробности и сроки оформления можно уточнить на официальных веб-сайтах таджикских дипломатических представительств.

С 2016 года Таджикистан ввел электронную визу, что значительно упростило процедуру оформления. Вы можете подать заявку на электронную визу через официальный веб-сайт Министерства иностранных дел Таджикистана. Этот метод подходит для тех, кто планирует краткосрочное пребывание в стране. Обработка обычно занимает около трех рабочих дней.

Документы и сроки

Помимо визы, вам потребуется действующий заграничный паспорт, который должен быть действителен не менее шести месяцев с момента планируемого выезда из Таджикистана. Предварительно убедитесь, что в вашем паспорте есть достаточно свободных страниц для виз и отметок пограничных офицеров.

Прибытие в Таджикистан

Основными международными аэропортами в Таджикистане являются аэропорт Душанбе и аэропорт Худжанд. Вы можете выбрать наиболее удобное направление для вашего прилета.

При въезде в страну, вам будет выдана миграционная карта, которую следует сохранить в течение всего пребывания. Помните, что срок пребывания по визе зависит от ее типа и может быть продлен, если это необходимо.

Правила регистрации

В Таджикистане, как и в большинстве стран СНГ, действует обязательное правило регистрации. Вы должны зарегистрироваться в местной милиции или в вашем отеле в течение трех дней после прибытия.

Безопасность

Прежде чем начать свое приключение в Таджикистане, ознакомьтесь с советами о безопасности в регионе. Следите за текущей политической ситуацией и рекомендациями местных властей.

Выезд из Таджикистана