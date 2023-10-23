В дубайском отеле появились номера для веганов

Дубайский отель NH Collection Dubai The Palm открыл, как он утверждает, первые в городе номера для веганов.В номерах предоставляются веганские закуски, экологически чистые постельные и гигиенические принадлежности, включая компостируемые шапочки для душа и гигиенические пакеты, которые поставляются в натуральной упаковке, не содержащей пластика.Все гигиенические принадлежности в номерах не содержат ингредиентов животного происхождения и не тестировались на животных. Они также не содержат глютена, сульфатов или парабенов.Отель утверждает, что предлагает широкий выбор блюд и напитков, которые подходят для гостей-веганов. Кроме того, в здании внедрены устойчивые системы, такие как солнечные панели для нагрева воды, повторное использование конденсированной воды из системы кондиционирования воздуха для орошения и собственный завод по розливу воды, чтобы устранить необходимость в пластиковых бутылках для воды.В начале года другой отель ОАЭ, Emirates Palace в Абу-Даби, также стал предлагать постояльцам номера, которые подходят для проживания веганов, пишет Vegconomist.com.Ранее sfera.fm писала, что 30% австралийцев сократили потребление мяса за последние 12 месяцев. А голландская компания Willicroft разработала веганское «сливочное» масло.Виктор Красильников, sfera.fm