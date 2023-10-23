Раскрыта новая схема мошенничества в популярной у россиян стране Азии

Злоумышленники начали обманывать туристов в Таиланде во время обмена валюты, используя схему «треугольник». Новый вид мошенничества в этой популярной у россиян стране Азии раскрыт в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

По данным источника, мошенники, рекламирующие свои услуги в Telegram-каналах, предлагают туристам встретиться с курьером, который снимет в банкомате тайские баты и передаст их клиентам. Для этого нужно в его присутствии сначала перевести рубли со своей российской карты на другую карту российского банка по заранее оговоренному курсу.

Отмечается, что проблема у туристов возникает сразу же после того, как сделан перевод. Курьер не может снять наличные баты, поскольку заказчик сообщает ему неверный код для ввода в банкомат.

«В дураках оказываются оба — и турист, и незадачливый курьер, взявшийся подработать за посредническое вознаграждение», — говорится в сообщении издания.

В итоге деньги уходят на счет аферистов, и туристы не знают, на кого жаловаться в полицию, поскольку курьер является в этой схеме лишь посредником, предупредили в Telegram-канале «Крыша ТурДома»