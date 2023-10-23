В duty free на острове Маргарита туристам не выдают алкоголь до посадки

Из-за большой любви россиян к рому в аэропорту венесуэльского острова Маргарита ввели новые правила в duty free. Своими наблюдениями и удивлениями поделились туристы, на днях улетавшие из воздушной гавани: «Там теперь такое нововведение. Покупаешь алкоголь, а тебе дают только талон с номером. Саму бутылку получаешь уже только во время начала посадки в самолет. Несколько месяцев назад летал – такого не было», – сообщил один из отдыхающих в телеграм-канале, посвященном путешествиям в Венесуэлу.

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По информации источников редакции TourDom.ru, на Маргарите действительно действуют такие правила. Но не для всех. Талоны вместо горячительных напитков выдают только пассажирам чартеров, вылетающих в Россию. Для остальных duty free работает в обычном формате. Поводом для таких мер стало несколько драк, которые произошли в аэропорту между туристами, решившими не везти ром в качестве презента домой, а начать его обильно употреблять прямо на месте.

«Хорошее нововведение, у нас бы на внутренних рейсах такое же ввели, а то уже замучили эти буйные и дурно пахнущие на весь салон», – поддержали инициативу южноамериканцев подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Некоторые из них считают, что и такой меры маловато перед 15-часовым полетом. «На посадке отдавать – это чтобы они сразу как сели в кресло, все выпили? Надо уже по прибытии в Россию отдавать».

Проблемные пассажиры, не знающие меры, судя по отзывам в венесуэльском чате, встречаются регулярно: «Некоторые уже до самолета не доходят, сняли с рейса двоих – вылет задержали аж на 40 минут из-за них».