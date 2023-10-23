Второй посвященный Нижнему Новгороду парк открылся в Китае

Вторая локация, посвященная Нижнему Новгороду, открылась в Китае. Это парк в городе-побратиме Цзинань. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Приволжской столицы Юрий Шалабаев.

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В следующем году побратимским отношениям Нижнего Новгорода с Цзинанем исполняется 30 лет.

Это одна из самых долгих и крепких дружеских связей Нижнего Новгорода с иностранным городом. Парк стал отличным подарком к грядущему юбилею! — рассказал Юрий Шалабаев.

Посвященный российскому городу парк расположен среди цзинаньских гор. Здесь установили детскую площадку и создали спортивную зону. Чтобы жители Китая могли ближе познакомится с городом, расположенным в 7,5 тысячах км на северо-запад, планируется разместить QR-код.

Следующий шаг — открытие экономического, культурно-образовательного и туристического Цзинаня в Нижнем Новгороде! — добавил мэр.

Напомним, еще один Парк Нижнего Новгорода открылся к сентябре в китайском городе Хэфэй. Несколько мест в нем посвящены произведениям писателя Максима Горького.