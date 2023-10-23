Путешествующий по Азии блогер раскрыл загадку русских туристов

«И вот, я снова в компании французов, голландцев, итальянцев — кого угодно, но не русских. И все они удивляются, когда узнают, что я из России. А все потому, что больше никого из наших не встречают в этих местах. Русские и все остальные туристы всегда на разных дорожках и почти не соприкасаются», — пояснил автор публикации.