Дикий лесной кот заблокировал туристов в башне в Германии

Группа туристов не смогла покинуть башню Золлинг в Центральной Германии из-за того, что дикий лесной кот встал посреди дороги и не пропускал их. Отпугнуть животное удалось только сотрудникам полиции, передает РИА «Новости».

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Туристы совершили экскурсию внутри башни и собирались выйти из здания, однако на пути у них встал разъяренный зверь. Кот устроился на лестнице перед выходом и начал шипеть на людей, не давая им пройти.

«Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться в башне и заблокировала им выход. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота», – сообщили в полиции.

Лесные коты крупнее домашних кошек, размер их тела составляет от 45 до 80 сантиметров в длину, высота – около 35 сантиметров, а вес достигает восьми килограммов. Эти животные обычно очень пугливы и стараются не приближаться к людям. Они ведут скрытный и одиночный образ жизни.