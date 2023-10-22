Эксперт рассказала о самых популярных осенних направлениях

«Цены на двоих в Египте стартуют от 140 тысяч рублей с полным пакетом, включающим перелет, проживание, трансфер и страховку. Если мы говорим об экскурсионных турах по России, то два-три дня это самое экономичное путешествие. Цены от 25 тысяч на двоих вместе с проездом на поезде или перелетом, если речь идет о Калининграде», - подсчитала Осипова.