Из Челябинска и Екатеринбурга запустят рейсы на курорты Таиланда, Вьетнама и Египта

Так, напрямую из Челябинска можно будет улететь на остров Пхукет в Таиланде. В предварительном расписании перевозчика AZUR air вылеты запланированы на 7, 19 ноября и 1 декабря, пишет портал 74.ru.

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С начала октября рейсы в Бангкок запустили из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. На Пхукет из столицы Урала можно будет улететь с 30 октября.Туроператор из Казахстана Selfie Travel предлагает жителям Урала перелеты на остров Фукуок во Вьетнаме через казахстанский Тараз. Самолеты туда будут вылетать дважды в неделю с 23 октября.

Девятидневный отдых на вьетнамском острове обойдется в сумму от 80 тысяч рублей на человека.Планируют из Челябинска также запустить рейсы в Шарм-эш-Шейх. Первый самолет компании AZUR air туда отправится 2 ноября. Заказчиком выступило агентство «Интурист». Как рассказал порталу эксперт по туризму Олег Ежков, тур рассчитан на 10 дней и обойдется примерно в 70 тысяч рублей на человека.

Следующие рейсы запланированы на 13 и 26 ноября.Из Екатеринбурга также с 4 ноября перевозчиком Red Wings будут организованы рейсы в Коломбо на Шри-Ланке. Билеты на чартеры предлагают операторы Fun&Sun и Anex Tour.Как добавил глава туркомпании «ВИТА Трэвел» Алексей Ципордей, с периодичностью рейсов авиаперевозчики и туроператоры определятся позже. Это будет зависеть от спроса и глубины бронирования.