Туристы жалуются на легионы клопов в Афинах

После отдыха в отеле на Афинской ривьере женщина обнаружила на теле дочери непонятную сыпь. Через 3 дня ребенка госпитализировали. Врачи выяснили, что причина – в укусах постельного клопа, сообщило издание Greek City Times.

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Первоначально мать не придала внимания болезненным проявлениям на теле, списав все на обычных комаров. Затем у девочки началась лихорадка с высокой температурой. В итоге врачи прописали антибиотики и другие лекарства.

Женщина захотела взыскать компенсацию и обратилась в отель с жалобой. По ее словам, там от нее просто отмахнулись. Когда скандал был предан огласке, представитель гостиницы не признал этот факт. В итоге одно крыло закрыли на санобработку.

В гостиницах существует большая проблема с матрасами, кроме того, небольшим предприятиям замена постельного белья обходится очень дорого, так прокомментировал ситуацию Гиоргос Хотзоглу, президент греческого профсоюза работников пищевой промышленности и туризма.

Издание также привело мнение дезинсектора, что клопы расползаются по всей Греции. Вину за это возлагают на французов, в вещах которых кровососущие насекомые якобы катаются по всей Европе. В публикации напомнили, что парижане выкладывают в соцсетях видеоролики о паразитах не только в отелях, но и в общественном транспорте. Такая же беда в Испании – от Мадрида и Барселоны до Балеарских островов. В лондонском метро, в частности, обрабатывают составы.

Ранее TourDom.ru опубликовал карту Великобритании с городами, откуда поступает больше всего жалоб, и рассказывал о борьбе с насекомыми во Франции.

Российским туристам также достается от клопов. Отдыхавшая в