Осень — лучшее время для отдыха на Гоа. Сколько стоит там отдохнуть?

Гоа — самый маленький и самый любимый туристами, в том числе россиянами, штат Индии. Люди едут туда с разными целями: переждать суровую зиму на песочных пляжах, помедитировать у берега океана и достичь просветления на ретритах, покутить на техно- и транс-вечеринках, почувствовать себя героем романа «Шантарам», рассекая на Royal Enfield по шумным улицам, и проникнуться духом хиппи 1960-х. О том, как хорошо отдохнуть на этом курорте и не столкнуться с неоправданными ожиданиями, — в гайде «Ленты.ру».

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Чем Гоа привлекателен для туристов из России

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Найти что-то интересное для себя в этом штате могут практически все туристы. Молодым нравится неповторимый вайб свободы, творчества, приключений, тусовок и простой расслабленной жизни без изысков в Северном Гоа. Пожилые люди и семьи с детьми предпочитают аюрведические клиники и респектабельные отели Южного Гоа.

В чем разница между Северным и Южным Гоа? Административно Гоа делится на две части: северную и южную. Условная граница между ними проходит по устью реки Зуари. Север подойдет туристам, которым нужен бюджетный, молодежный и шумный отдых с клубами, барами и танцами под открытым небом, которые неприхотливы в быту и не избалованы высоким уровнем сервиса. Курорты Северного Гоа: Анджуна, Арамболь, Арпора, Ашвем, Бага, Вагатор, Калангут, Кандолим, Мандрем и Морджим. Юг привлекает любителей более комфортного «европейского» отдыха. Здесь расположено множество отелей, работающих по системе «все включено», чистые пляжи и хорошие рестораны. Курорты Южного Гоа: Палолем, Варка, Кавелоссим, Бенаулим, Агонда, Беталбатим, Колва, Маджорда, Мобор, Уторда.

Одна из главных фишек курорта, наравне с бурной ночной жизнью, — золотистые пляжи, общая протяженность которых — более ста километров. Море, солнце, пальмы, дайвинг, серфинг — всего этого здесь хватает с избытком.

Тем, кто не хочет ограничиваться ленивым отдыхом у воды, доступны экскурсии к индуистским храмам, португальским фортам и затерянному городу из легендарного эпоса «Рамаяна» Хампи.

Колониальное прошлое Гоа В 1510 году португальцы захватили Гоа и основали первую в Индии колонию. Ею управлял губернатор Афонсу д’Албукерки, которого позже сменил на этом посту путешественник Васко да Гама. Столица располагалась в Старом Гоа. В это время в Индии начало расти количество христиан, строились храмы и церкви, и вскоре Старый Гоа стал центром самой большой христианской колонии полуострова Индостан. Архитектура тех времен сохранилась до наших дней. Золотой век Гоа связан с периодом португальской торговли. Тысячи кораблей везли из местного порта диковинные товары в Европу, город стремительно богател и процветал. Но все закончилось в конце XVII века, когда голландцы и англичане пресекли торговую монополию португальцев в Индийском океане. Со временем британские владения окружили всю территорию Гоа. Британцы находились там до 1947 года, когда Индия наконец обрела независимость. Однако курортный штат даже после этого оставался под властью португальцев. Они признали суверенитет Индии над Гоа только после революции 1974 года. В 1960-х Гоа стал меккой для хиппи, противников системы и любителей «расширить сознание» из США и Западной Европы. В деревне Анджуна «дети цветов» устраивали рейвы и пропагандировали идеи свободной любви, близости к природе и пацифизма.

Любителям природы понравятся местные джунгли, водопады, заповедники и чайные плантации. Многочисленные йога- и ретрит-центры знакомят с духовными практиками, проводят аюрведические детокс-процедуры и консультации с врачами и помогают преодолеть стресс беспокойным жителям мегаполисов.

Хотя живущие на курорте иностранцы с каждым годом все громче заявляют о том, что «Гоа уже не тот», по словам туристов, здесь по-прежнему чувствуется дружелюбная и принимающая всех людей, независимо от их национальности, профессии, социального статуса и религии, атмосфера.

Несмотря на окружавшую меня экзотику — пальмы, коровы на дорогах, женщины в сари с цветами в волосах, абсолютно другой цвет земли, — у меня здесь сразу появилось ощущение, как будто я дома Елена

По данным туроператора Fun & Sun, в этом году туристический спрос на Гоа стабилен и даже выше прошлогоднего.

«В целом продажи идут хорошо. Есть туры на Новый год и до марта включительно», — рассказала представитель туроператора Ольга Иванова.

от 80 000 рублей с человека стоит тур в Гоа с перелетом регулярным рейсом, средняя продолжительность тура — 10 дней (по данным туроператора Fun & Sun)

Goa people

Гоа уже несколько десятилетий притягивает к себе неформальных творческих людей со свободными взглядами на жизнь со всего мира. Художники, фотографы, диджеи, музыканты, артисты фаер-шоу, преподаватели йоги и романтики-дауншифтеры живут здесь постоянно или сезонами. Русскоязычное комьюнити в Северном Гоа невероятно большое — некоторые туристы даже признались, что, когда они бродили по местным пляжам или вечеринкам, они порой чувствовали себя на курорте Краснодарского края.

«Гоа для меня — уже родное направление, куда я могу приехать, как в бабушкину деревню, и чувствовать себя не туристкой, а местной», — поделилась россиянка Анастасия, которая часто прилетает на индийский курорт в гости к живущей там подруге.

Для россиян в Гоа есть тематические группы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и чаты в Telegram, где туристы могут спросить совета, узнать некоторые нюансы местного быта и почитать актуальные новости.

Почему знакомство с Индией лучше начать с Гоа

Опытные путешественники утверждают, что Гоа — это вовсе не Индия, а ее «прилизанная» и рафинированная версия. По их мнению, прочувствовать настоящий колорит страны здесь не получится, так как из-за обилия туристов теряется национальная идентичность, появляется все больше европейских заведений, а веяния западной культуры встречаются практически на каждом шагу.

Тем не менее для туристов, которые только начинают знакомиться с этой многогранной страной, Гоа подойдет как нельзя лучше. Во-первых, на этом курорте едва ли получится столкнуться с языковым барьером: местные жители говорят по-английски, а в некоторых популярных туристических местах даже могут изъясниться на бытовом уровне по-русски.

Во-вторых, светлокожие люди здесь не вызывают таких ярких эмоций, как во многих других индийских штатах. С туристами все равно пытаются познакомиться и сделать фото, но в разы реже, чем даже в соседней Махараштре.

В-третьих, не привыкшие к острой индийской пище нежные европейские желудки в Гоа, скорее всего, не пострадают — питаться можно в открытых иностранцами заведениях, где подают привычную всем еду: салаты, пасту, бургеры или даже вареники и борщ.

В-четвертых, гоанская «картинка» не так сильно поражает приехавшего в Индию в первый раз иностранца. Нищих обитателей трущоб и прокаженных попрошаек с отсутствующими конечностями здесь не встретишь.

Помню, что для меня самым большим впечатлением по дороге из аэропорта стало солнце в таком тумане или дымке, на которое можно было смотреть даже без очков. Я такого солнца раньше нигде не видела. Ну и коровы, конечно, и мусор Татьяна

В какое время года лучше ехать в Гоа

Туристический сезон в Гоа длится с ноября по март. В этот период здесь стоит сухая и солнечная погода, без дождей. Средняя температура днем — около 30, а ночью — около 20 градусов тепла. Вода в океане прогревается до 28 градусов, так что купаться будет комфортно даже маленьким детям.

31 градус тепла средняя дневная температура воздуха в Гоа днем в туристический сезон

Самое жаркое время года — май, иногда в этот месяц отметка термометра может достигать 35-39 градусов тепла. С конца мая по начало сентября длится сезон муссонов, в это время выпадает наибольшее количество осадков.

Октябрь и начало ноября отлично подойдут для экскурсий, посещения святых мест, занятия йогой и медитаций. В это время еще не слишком жарко, а осадки уже не омрачают отдых. Кроме того, цены на жилье значительно ниже, чем в высокий сезон.

Влажность воздуха в Гоа стабильно высокая — около 70 процентов и более, поэтому здесь часто бывают проблемы с сушкой белья на открытом воздухе и плохо заживают раны.

Как добраться до Гоа

Самолеты в Гоа прилетают в аэропорт Даболим. Прямыми рейсами авиакомпании «Аэрофлот» можно добраться из Москвы и Екатеринбурга. Рейсы с пересадкой есть у зарубежных перевозчиков Air Arabia, Air India и Qatar Airways.

67 000 рублей стоят авиабилеты Москва — Гоа в середине ноября (прямой рейс туда-обратно без багажа)

Правила въезда для россиян

По приезде в Гоа в течение 24 часов туристам обязательно следует оформить специальную регистрацию по месту проживания, которая называется Form C. В отелях ее делают сотрудники, а при съеме квартиры или дома — хозяева жилья. Также документ можно оформить в специальных офисах. В случае отсутствия Form C оштрафовать могут и собственника жилья, и туриста.

Россиянам для поездки в Гоа нужен загранпаспорт, который будет действовать еще минимум полгода на момент въезда в страну, и индийская виза. Она бывает двух видов: электронная и бумажная.

Электронная виза выдается на 30 дней с двукратным въездом, а также на год или пять лет — с многократным. Оформить такую визу можно самостоятельно на сайте. Для этого нужно заполнить анкету на английском языке и оплатить визовый сбор (российские карты для оплаты не принимаются, подойдут карты армянских, белорусских, казахских и других иностранных банков). Документы на оформление электронной визы принимаются не ранее чем за 25 дней до начала тура.

Стоимость 30-дневной электронной визы зависит от сезона и колеблется от 10 долларов (около 1000 рублей) до 25 долларов (около 2,5 тысячи рублей). Годовая электронная мультивиза обойдется примерно в 40 долларов (около 3,9 тысячи рублей), а пятилетняя — около 80 долларов (около 7,9 тысячи рублей).

Бумажную визу можно оформить в визовом центре Индии в Москве или Санкт-Петербурге. Однократная бумажная виза стоит 3032 рубля, двукратная — 6282 рубля, а многократная — 8232 рубля.

Кроме того, желающим поехать в Гоа туристам лучше иметь при себе медицинскую страховку. Власти страны ее не требуют, однако, как показывает практика, она часто бывает необходима.

С 22 ноября 2022 года Индия отменила все коронавирусные ограничения для путешественников, поэтому ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации брать с собой не нужно.

Деньги, интернет и связь

Валюта в Индии — рупия. 1 рупия равна 1,2 рубля. В поездку лучше брать наличные (доллары), так как российскими банковскими картами расплатиться не получится. Поменять их на рупии можно в многочисленных обменниках (Money exchange или Currency exchange). Туристам не рекомендуют обменивать большие суммы в аэропорту, так как там невыгодный курс.

В магазинах цены написаны на упаковках товаров, на рынках и при покупке сувениров у уличных продавцов, как и везде в Азии, принято торговаться. При этом индийцы всегда оценивают внешность покупателя: белокожим туристам, которые явно приехали недавно, они будут называть цену в несколько раз выше, чем загоревшим и мимикрировавшим под местный быт иностранцам.

Услуги связи в Гоа предоставляют операторы Vodafone, Idea и Airtel. Сим-карта с интернетом на месяц стоит около 600 рупий (примерно 600 рублей). Ее можно купить в любом салоне связи, иногда — в обменных пунктах и турагентствах. Для оформления нужны паспорт и виза. Airtel хорошо работает в центральном Гоа, на севере подойдет Idea, а у Vodafone примерно одинаковый уровень сигнала на территории всего штата.

Живущие в Гоа россияне отмечают, что за последние несколько лет интернет в штате стал работать намного лучше, однако с соединением по-прежнему бывают проблемы. Нужно иметь в виду, что даже если при бронировании отеля или съемного жилья будет указано наличие Wi-Fi, нормальную связь это не гарантирует. Кроме того, на курорте практически каждый день на какое-то время отключают электричество.

Безопасность в Гоа

Поездка в Индию получится безопасной и комфортной, если соблюдать определенные правила. Туристам, которые приехали в первый раз, не рекомендуют питаться уличной едой, пить фреши и есть сырые овощи и фрукты. Обязательно следует как можно чаще мыть руки и везде носить с собой санитайзер.

Воду советуют пить только бутилированную, с ее же помощью чистить зубы. В кафе и ресторанах лучше не заказывать напитки со льдом. Лекарства от отравления найдутся в любой местной аптеке, но желательно взять с собой аптечку с активированным углем или другим адсорбентом, антибиотиками широкого спектра действия и антигистаминными препаратами.

Хотя Гоа — курортный штат, это все же Индия, поэтому придерживаться дресс-кода в общественных местах стоит из уважения к местной культуре. Плавки и купальники больше подходят для пляжей, на улицах такая одежда будет вызывать повышенное внимание.

В целом местные жители приветливы и дружелюбны к иностранцам, но, как и в любом правиле, здесь есть исключения. Поэтому на пляжах и вечеринках лучше не брать напитки из рук незнакомцев и не принимать их предложения подвезти. Девушкам также не рекомендуется гулять в одиночестве в темное время суток.

В местах большого скопления людей нередки уличные кражи. Чтобы обезопасить себя, документы и ценные вещи следует оставить дома, а деньги держать во внутренних карманах одежды.

После захода солнца спасатели на пляжах с помощью громкоговорителей предупреждают купающихся, что им пора выходить на сушу. Относиться к этой просьбе скептически не стоит: по вечерам к берегу подплывают разные опасные морские жители.

Представлять угрозу для туристов могут и животные. Ночью по улицам часто бродят стаи собак, поэтому рекомендуется избегать безлюдных мест.

Тем, кто едет в Гоа в первый раз, я бы посоветовала быть готовыми встретить множество представителей местной фауны, от коров до многоножек; есть по возможности в проверенных местах и пить воду только из бутылок Татьяна

Отдельно стоит выделить пункт о безопасности на дорогах. Травмы в результате падения с байка — один из самых распространенных видов происшествий с российскими туристами в Гоа. Движение здесь хаотичное, поэтому прежде чем арендовать скутер, лучше как следует взвесить все за и против. Очевидное правило, которым тем не менее пренебрегает большинство туристов, — в нетрезвом виде ни в коем случае не следует садиться за руль, добраться до дома всегда можно на такси или тук-туке (трехколесный мотоцикл с закрытым верхом на двух-трех пассажиров). Помимо этого, при аренде байка обязательно стоит позаботиться о наличии хорошего шлема.

Качество услуг в Гоа

Первое, о чем стоит предупредить собирающихся провести отпуск в Гоа туристов, — европейского уровня сервиса здесь нет. Отель или съемное жилье могут по факту выглядеть совсем не так, как на фото, там может не быть посуды или бытовых электроприборов. Договариваться с местными о каких-то услугах почти всегда тяжело и долго, и их обещания не являются стопроцентной гарантией того, что в итоге просьба будет выполнена.

В отелях и ресторанах Южного Гоа ситуация лучше, но все равно далека от идеала. Поэтому приезжать на этот индийский курорт стоит не за сервисом, а за атмосферой.

В Гоа надо ехать без особых ожиданий и просто принимать все, что здесь происходит, потому что общество устроено немного по-другому. Часто в сфере обслуживания работают малограмотные люди, они могут не знать английского языка, бывает сложно что-то им объяснить. Понятия чистоты и порядка у нас тоже сильно отличаются: другие стандарты, контроль качества не такой высокий, как мы привыкли в России Елена

Где найти жилье

Живущие в Гоа россияне и часто посещающие этот курорт туристы признаются, что в последнее время там есть проблемы со съемом квартир и домов. После пандемии цены на аренду взлетели в несколько раз, при этом качество жилья не улучшилось.

Обычно найти подходящий и самый дешевый вариант можно уже на месте, изучив предложения в объявлениях или спросив у местных. Однако приезжающие впервые туристы могут столкнуться с проблемами. Новички не привыкли торговаться, поэтому часто снимают откровенно плохое жилье по завышенной стоимости. Чтобы избежать разочарований, можно купить тур, в который уже будет входить проживание.

«Нормальное жилье за адекватную цену сейчас найти очень трудно. На поиски могут уйти недели. Обычно цена ниже, если уехать подальше от пляжной зоны. Также лучше искать квартиру или дом в самом начале сезона или после новогодних праздников», — советует гид по Гоа Наталья Сухая.

Снять двухкомнатную квартиру в сезоне 2023 получится примерно за 45-70 тысяч рупий, комнату в доме, где будут жить еще и хозяева-индийцы, — за 25-45 тысяч рупий.

Тем, кто привык бронировать все заранее, также поможет сайт «Островок». Там можно найти варианты жилья и в хороших отелях, и в хостелах, апартаментах, бунгало, шале и гостевых домах. «Звездность» отелей в Гоа весьма условная, поэтому лучше смотреть на отзывы гостей.

Двухнедельное проживание в бутик-отеле Vedana Retreat в Северном Гоа будет стоить около 56 тысяч рублей на двоих (без питания). Номер в гостевом доме на такой же срок обойдется дешевле — примерно в 25 тысяч рублей. Туристам, которые предпочитают уединенный отдых, лучше избегать отелей в Кандолиме, Калангуте и Баге. Неплохие места есть в Ашвеме, Морджиме, Мандреме и Арамболе.

В Южном Гоа цены сильно отличаются. Там туристов размещают в роскошных гостиничных комплексах с огромными территориями. Так, за двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле Radisson Blu Resort Goa Cavelossim Beach придется отдать более 300 тысяч рублей. Но есть и более бюджетные варианты — за 50-90 тысяч рублей. Хостелов и гостевых домов на юге практически нет.

Еще одна опция — забронировать заранее жилье не на весь период отдыха, а на несколько дней, а на месте посмотреть уже более подходящие квартиры и дома.

На что обязательно следует обратить внимание при аренде жилья? Большое значение имеет его расположение: если рядом есть транспортные развязки, стройки или мусорки, это гарантированно может испортить весь отпуск. Арендаторам не помешает проверить наличие кондиционера (AC), горячей воды, работу розеток и надежность дверей и окон.

На чем передвигаться по Гоа

В Гоа, как и во всей Индии, левостороннее движение и подчиняющиеся лишь воле Шивы дорожные правила. Светофоров в курортных деревнях нет, знаки поросли паутиной и лианами, о существовании поворотников местные водители ничего не знают, а гудок может использоваться сразу в нескольких случаях: выезд из-за поворота, предупреждение о маневре, обгон, остановка, приветствие знакомого и многое другое.

На гоанских дорогах попадаются не только машины, байки и тук-туки, но и велосипедисты, груженые тростником повозки, коровы, собаки, обезьяны, идущие из школы дети, несущие на голове строительные материалы женщины. Все эти «участники» дорожного движения существуют в своем непредсказуемом ритме, и предугадать их дальнейшие действия крайне сложно. Вождение в таких условиях потребует максимальной концентрации. Езда на скорости 30-40 километров в час будет наиболее безопасной.

Самый распространенный среди туристов вид транспорта — байк (здесь так называют и маломощные скутеры, и мотоциклы). Популярный вариант — скутер Yamaha Fasino, он обойдется примерно в 400 рупий в сутки или около 6-7 тысяч рупий в месяц. Мотоциклы стоят дороже — от 8 до 15 тысяч рупий в месяц в зависимости от модели. Самый крутой «железный конь», на который будут засматриваться все местные и туристы, — Royal Enfield. При аренде обязательно нужно попросить защитный шлем и сфотографировать все царапины, вмятины и прочие дефекты.

Для аренды байка нужно иметь права и хорошие навыки вождения, так как движение тут очень оживленное. Важно при выборе транспортного средства обратить внимание на номера: они должны быть черного цвета с желтыми буквами. Могут попросить денежный залог или паспорт, лучше иметь ксерокопию Наталья Сухая

Автомобиль в Гоа — не очень удобное средство передвижения: дороги узкие, мест для парковки мало, а аренда обойдется в разы дороже.

Те, кто не рискует садиться за руль самостоятельно, могут пользоваться такси, мототакси или тук-туками. Счетчики здесь не приняты, поэтому о цене придется договариваться на словах.

«Из аэропорта до курортов можно доехать на такси, которое лучше взять у специальной стойки на выходе. Там будет указан фиксированный ценник в разные направления штата. В среднем — от 2500 рупий. Также в дневное время ходят автобусы из аэропорта до Панаджи (столица Гоа) и некоторых пляжей. Стоимость проезда — около 200 рупий. У них есть свое расписание», — рассказывает Наталья Сухая.

Автобусы в Гоа понравятся любителям с головой погрузиться в местную культуру. Этот вид транспорта самый дешевый, но не особо комфортный: кондиционеров там нет, а окна защищают лишь решетки. Автобусы курсируют между городами и деревнями по нескольким маршрутам.

Что стоит попробовать в Гоа из еды

Гоанская кухня — это ядреная смесь дурманящих запахов, ярких красок, пряностей и остроты, от которой с непривычки льются слезы. Знакомиться с ней лучше постепенно, поначалу прося официантов готовить все блюда неострыми (no spicy).

Помимо традиционных риса и карри, в этом штате хорошо готовят морепродукты. Гоанское рыбное карри, крабовое карри, майлаи (креветки с карри и кокосом), фиш-тали (обжаренные в панировке кусочки рыбы), жареные кальмары чили — это лишь небольшой список того, что предлагают местные рестораны.

В Гоа, в отличие от других индийских штатов, легко можно найти блюда из мяса: виндалу (маринованная в винном уксусе свинина), гоанские колбаски с пряностями чоризо, сорпотель (очень острое блюдо из свинины). Из курицы можно попробовать чикен бирьяни (похожее на плов блюдо) и чикен масала (курица в острой подливке).

Туристам могут подать и говядину. Однако местные повара готовят ее достаточно плохо, просто не имея подобных навыков. Кроме того, окружающие люди в ресторане могут кидать недовольные взгляды (корова в Индии считается священным животным), поэтому от этого вида мяса все же лучше отказаться.

Еще одно популярное гоанское блюдо — палак панир (сыр в пюре из шпината со специями). В качестве гарнира можно заказать лепешки, их в Индии несколько видов: роти, наан и паратха. Они бывают с разными начинками и без.

Традиционный гоанский десерт — бебинка (многослойный запеченный пудинг). Из безалкогольных напитков туристам советуют милкшейки с ласси (похоже на сладкий кефир), масала-чай (пряный чай с молоком) и свежевыжатые соки, из алкогольных — пиво Kingfisher, ром Old Monk и фени (алкогольный напиток из кешью или кокосового сока).

Блюда местной кухни вкусно готовят в сети ресторанов Navatra. Неплохие заведения с европейской кухней — The Place, Jardin D’ Ulysse и Burger Factory в Морджиме, Thalassa в Ашвеме и Сиолиме, Sakana в Анджуне. В кафе Food Planet в Арамболе есть блюда русской, израильской, индийской и непальской кухонь.

Еда в Индии на первый взгляд может показаться однообразной и очень острой, но все относительно. В большинстве кафе вкусно готовят рыбный карри с рисом. На обед можно попробовать вариации тали с рыбой или овощами. Лучше это делать не в пляжном кафе. Индийский стритфуд — самосы, баджи, пани пури Наталья Сухая

Пляжи Гоа

Один из самых популярных пляжей Северного Гоа — Арамболь. Это место когда-то облюбовали хиппи, и, согласно одной из легенд, под большим баньяном (местное дерево) медитировали участники группы The Beatles (что, конечно, больше сказка для туристов). По вечерам на пляже Арамболя собираются большие компании молодых людей, которые встречают закат, устраивают коллективные медитации, продают собственноручно сделанные украшения, играют на барабанах, танцуют или просто общаются, глядя на раскрашенное во все оттенки розового из-за садящегося солнца небо.

Еще один оживленный пляж — Кандолим. Его окружают многочисленные бары, кафе и рестораны в ярких разноцветных лампочках. В этом месте чаще всего отдыхают приехавшие по путевкам туристы и местные жители.

Пляж Мандрем потише и поспокойнее, он больше подходит для отдыха с детьми. Здесь плавный спуск к воде, нет скал, каменистого дна, попрошаек и навязчивых торговцев.

За тихим отдыхом также можно отправиться на пляж Керим. Он не так популярен среди туристов, как остальные зоны отдыха у воды в Северном Гоа.

Морджим — самый «русский» пляж на севере, здесь повсюду слышна русская речь, а вывески и меню — на двух языках. Цены в заведениях на этом пляже выше, чем в других районах Гоа.

Пляжи в Южном Гоа более чистые, с золотистым песком, пальмовыми рощами и фруктовыми садами. Популярное место в этом регионе — Палолем, имеющий форму полумесяца. Раньше этот пляж был безлюдным и тихим, но в последнее время туда стало приезжать все больше и больше туристов, и уединенный отдых в райском уголке ушел в прошлое. Сейчас здесь проводятся вечеринки, работают кафе и рестораны, есть бунгало, где можно остановиться на ночь.

Варка — один из лучших пляжей Южного Гоа с мелким светлым песком и пологим спуском к воде. Он отлично подойдет для медитаций и созерцания природы. Здесь также расположены спа-центры, которые предлагают туристам иглоукалывание, рефлексотерапию и аюрведические процедуры.

Относительно немноголюден пляж Бенаулим. Особенно приятно там отдыхать ранним утром, когда вода чистая, прозрачная и спокойная, и можно встретить красивых разноцветных бабочек.

Любителям активного отдыха и водных развлечений (виндсерфинг, гидроскутеры, водные лыжи) понравится пляж Кавелоссим. Иногда к его берегам подплывают дельфины.

«Добраться до пляжей в пределах севера или юга штата можно на скутере или такси. Также можно использовать местные автобусы, но передвигаться на них приходится с пересадками, и они не подъезжают непосредственно к пляжной зоне, что является большим минусом», — предупреждает Наталья Сухая.

Что посмотреть в Гоа

Португальское наследие, индуистский храм и затерянный город обезьян

Знакомство с историей штата лучше начать со Старого Гоа (Гоа-Велья) — бывшей столицы португальской колонии. Город расположен в девяти километрах от нынешней столицы Гоа Панаджи. Его территория имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церкви и храмы расположены в одном месте, поэтому их удобно осматривать. Внимания заслуживают собор Святой Екатерины, базилика Иисуса и церковь Франциска Ассизского.

Еще одно хорошо сохранившееся строение португальцев — форт Агуада. Он находится на побережье, недалеко от пляжа Кандолим. Крепость выполняла не только оборонительные функции, но и использовалась как резервуар для пресной воды. Кроме того, в одном из бастионов форта с XX века и по сей день расположена тюрьма — туда отправляют в основном преступников, пойманных на торговле наркотиками, и иностранцев, нарушивших правила пользования индийской визой. Вход на территорию форта свободный.

Форт Чапора в Вагаторе, основанный правителем Адиль Шахом и впоследствии перестроенный португальцами, возвышается на холме, с которого открывается потрясающий панорамный вид на побережье. Особенно красиво здесь вечером, когда заходящее солнце делает краски ярче и насыщеннее. Строение находится в полуразрушенном состоянии, поэтому сюда лучше ехать в удобной обуви.

Храм Шри Мангеши, возведенный в окрестностях деревни Понда недалеко от Панаджи в честь одного из воплощений Шивы, — важная религиозная достопримечательность штата. Храм действующий, но туристы могут без проблем зайти внутрь (на входе придется снять обувь, так что лучше взять с собой запасные носки, чтобы не ходить босиком). Там часто проводятся религиозные обряды, а каждый понедельник золотую статую Шри Мангеши выносят на улицу на всеобщее обозрение.

По словам туристов, столица Гоа Панаджи очень напоминает южный европейский город со старинными узкими улочками, тенистыми парками, небольшими разноцветными домами с верандами и белоснежными церквями, но при этом с неповторимым индийским колоритом. Самый красивый район города — квартал Фонтейнес, где много зелени, фонтанов и уютных кафе.

В Панаджи есть замечательная старая библиотека, где можно откопать пыльные книги на английском языке, которые сохранились с колониальных времен. Еще там есть интересные парки и арт-галереи Елена

Затерянный город Хампи расположился в соседнем штате Карнатака, примерно в 400 километрах от Гоа. Расстояние неблизкое, но это место однозначно стоит посетить, чтобы увидеть руины бывшей столицы Виджаянагарской империи, познакомиться с многовековой индийской архитектурой, встретить рассвет в месте силы и очутиться в царстве обезьяноподобных гуманоидов, упоминаемом в древнеиндийском эпосе «Рамаяна». Помимо многочисленных храмовых комплексов, памятников, культовых строений и руин дворцов здесь открываются совершенно инопланетные пейзажи с каменными валунами и причудливыми мегалитами. Чтобы как следует изучить все это богатое наследие, лучше приезжать в Хампи с экскурсией и провести там не меньше двух дней.

«Молочный океан», купание со слонами и рукотворные пещеры

Дудхсагар — один из самых высоких водопадов во всей Индии, его общая высота — около 310 метров. Он находится на территории национального парка Моллем, недалеко от границы со штатом Карнатака. С индоарийского языка конкани название водопада переводится как «молочное море» или «молочный океан». По местной легенде, вода приобрела такой цвет после того, как купавшаяся обнаженной богиня вылила в нее кувшин с молоком, чтобы прикрыться от глаз подглядывавшего за ней юноши.

Над центральной частью Дудхсагара проходит железная дорога, он окружен живописными лиственными лесами, а по дороге к водопаду встречается много обезьян, которые совершенно беззастенчиво требуют у туристов лакомства.

Во время экскурсий на плантацию специй Сахакари туристам не только показывают, как выращивают гвоздику, имбирь, корицу, ваниль, кардамон и перец, но и проводят различные мастер-классы и дегустации и организуют купание со слонами.

Бхагван Махавир — самый большой заповедник штата, раскинувшийся на площади более 200 квадратных километров. Там обитают редкие, в том числе вымирающие, виды животных: черные пантеры, бенгальские тигры, слоны, леопарды, обезьяны, лори, бизоны. А также разнообразные змеи: питоны, гадюки и кобры. Путешественников на своем автомобиле предупреждают, что подходить к диким животными и вступать с ними в контакт запрещается. Безопаснее будет ехать в составе туристической группы.

Пещеры Арвалем были созданы руками человека примерно в V-VI веках нашей эры. Об их происхождении существует немало легенд. Согласно одной из них, пещеры были вырыты братьями Пандава — героями древнеиндийского эпоса «Махабхарата». По другой версии, их создали странствующие буддийские монахи. Подземелья состоят из пяти блоков, в каждом из которых находятся камни лингамы — символ бога Шивы, — на один из них нанесены надписи на санскрите. Извилистые ходы ведут в монашескую келью — вихару.

Рынки: дневной, ночной, рыбный

На гоанские рынки рекомендуют съездить даже туристам, которые не планируют ничего покупать. Это неотъемлемый атрибут местной жизни: буйство красок, аромат специй и благовоний, зазывания предприимчивых торговцев, этническая музыка и огненные шоу. Российские туристы обычно везут из Индии косметику и витамины, специи, пледы из шерсти, ковры, кожаные изделия, серебряные украшения и благовония.

Одежда, товары для дома, пряности, чай, овощи, фрукты — все это можно найти на большом дневном рынке в Мапусе. На него обычно приезжают местные жители, но товары для туристов тоже иногда встречаются. С пятницы по воскресенье на рынок в Мапусе съезжаются крестьяне со своими товарами со всего штата. Здесь также находится знаменитая лавка парфюмера Рамакришны, который создает уникальный авторский аромат для каждого покупателя, глядя ему в глаза.

У ночного рынка HillTop в Вагаторе формат совсем другой. Он больше напоминает вечеринку, где играет живая музыка, можно выпить, поесть и потанцевать. Здесь продаются дизайнерские украшения, одежда, обувь и многое другое.

На ночных маркетах люди продают сделанные своими руками украшения, одежду, аксессуары и еду. Они проходят каждую пятницу. Это похоже на тусовку, куда люди приходят просто пообщаться и заодно что-то купить и вкусно поесть Елена

На рыбных рынках в Гоа продают разные виды рыбы, креветок, омаров, мидий и крабов. Цены на них примерно в 3-4 раза ниже, чем в ресторанах. За отдельную плату можно попросить почистить и разделать товар.

Ночная жизнь в Гоа

Еще со времен хиппи Гоа славится своей бурной ночной жизнью. И хотя знаменитые на весь мир трансовые рейвы остались далеко в прошлом, тусовщики и диджеи со всего мира все еще с трепетом относятся к этому месту.

Легендарный ночной клуб Гоа — HillTop в Вагаторе (там же, где проводится ночной рынок). Другие места для любителей потанцевать в неоновых огнях — House of Chapora и Cafe Lilliput в Анджуне и Thalassa в Сиолиме. Дневные вечеринки проходят в MyFair в Морджиме.

«Я бы порекомендовала каждому, кто приезжает в Гоа, походить по музыкальным тусовкам, даже если человек не фанат музыки. Там есть куча клубов на берегу океана, в которых постоянно проводятся мероприятия. Хотя бы одно из них стоит посетить, чтобы просто понять атмосферу этого места», — рассказывает туристка из России Анастасия.

Что надо знать туристу перед поездкой

Гоа иногда поражает недавно прибывших туристов своими контрастами. С одной стороны — шум, толпы людей вперемешку с коровами и собаками на улицах, кучи мусора и никогда не затихающий звук автомобильных сигналов. С другой — приветливые и неторопливые местные жители, которые как будто однажды решили, что им принадлежит все время мира, и поэтому спешить некуда, расслабленная атмосфера курорта, пляжи с мягким золотистым песком и пальмами, как из рекламы «Баунти». Многие заостряют внимание лишь на первом, что, несомненно, омрачает отдых.

Бывалые путешественники советуют оставить на борту самолета негативные мысли обо всех подстерегающих здесь опасностях — вероятности отравиться, упасть с байка, быть укушенным змеей или попасть в обратное течение — и просто наслаждаться каждым новым днем.

Гоа — это место, которое меняет состояние души и восприятие мира в целом Елена