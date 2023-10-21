Тигриный заповедник Корбетт открылся для зимнего туризма

В тигрином заповеднике Корбетт (CTR) начался зимний туристический сезон, который привлек значительное число любителей дикой природы в национальный парк, известный своей плотной популяцией из 260 больших кошек, самый большой среди всех тигриных заповедников страны.

© ТВ БРИКС

Индийский национальный парк уже принял около 400 посетителей. Власти ввели новые удобства и усовершенствовали систему бронирования, в частности, установили сканеры на воротах для предотвращения мошеннических действий.

В настоящее время туристам доступны зоны Bijrani, Dhela, Jhirna и Garjia. По словам представителей заповедника, остальные четыре зоны – Sonanadi, Dhikala, Pakhro, и Durga Devi – планируется открыть для дневных сафари в следующем месяце.

Ночное размещение в лесных домах отдыха на территории заповедника начнется с 15 ноября. В предыдущий сезон, длившийся с октября по июнь, тигровый заповедник посетило около 350 тысяч любителей дикой природы, что принесло в казну штата около 135 миллионов рупий (1,6 миллиона долларов США). Однако в этом году власти намерены увеличить доходы.