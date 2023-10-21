За нарушение туристом дресс-кода в Малайзии накажут туроператора

В малайзийском штате Сабах на острове Борнео власти решили заставить туристов соблюдать дресс-код. Полиция заявила, что будет преследовать тех, кто игнорирует местные нормы поведения и традиции, сообщило вчера издание Malay Mail.

© tourdom.ru

Поводом к такой реакции послужили замечания в соцсетях о непристойном поведении двух туристок в столичном городе Кота-Кинабалу, популярном у иностранцев. В частности, начато следствие по идентификации женщин на компрометирующих их фотографиях. Возмущение вызвало то, что одна из девушек якобы демонстрировала грудь и попу. Про другую сказано, что она шла по туристической улице Гая в одном бикини: в этом районе расположено немало ночных клубов и баров.

На брифинге для журналистов руководство полиции отметило, что подобные действия попадают под статью уголовного кодекса Малайзии. Нарушителей ждет трехмесячное тюремное заключение или штраф, суд также может назначить оба наказания сразу.

При этом малайзийским туроператорам и турагентам советуют предупредить туристов о нормах поведения. А главное – пообещали, что компании будут отвечать наравне с провинившимися иностранцами.