Туристам РФ рекомендуют воздержаться от поездок в Иорданию и Ливан

Министерство экономического развития Российской Федерации рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в рамках туризма до нормализации обстановки. Об этом сообщили на сайте ведомства.

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"Российским туристам, находящимся указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям", – отметили в сообщении.

Также министерство рекомендовало туристическим операторами и агентам временно остановить продвижение и продажу туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. В ведомстве заявили, что туроператоры должны российским туристам предоставлять всю необходимую информацию о текущей ситуации в перечисленных странах.

До этого посол РФ в Ливане Александр Рудаков заявил, что диппредставительство РФ в Ливане рекомендует российским гражданам по возможности отложить поездки в республику. Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".