Любителей электронных сигарет предупредили об огромных штрафах в Турции и Индии

Специалисты по туризму предупредили желающих отдохнуть в Индии, Турции или Дубае об огромных штрафах, которые придется заплатить, если человека заметят с вейпом на улице.

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«Вейперам очень важно тщательно изучить законы о вейпинге в местах своего отдыха, прежде чем окончательно составлять планы поездок. Меньше всего кто-то хочет столкнуться с неожиданными юридическими проблемами во время отпуска», – предупредили специалисты.

В Турции человеку, которого поймают с электронной сигаретой, грозит штраф до 12 тысяч рублей. В Индии за то же самое правонарушение человеку уже придется заплатить 112 тысяч рублей. Пойманным с вейпом дважды может грозить тюрьма. В Дубае, по данным портала «Турпром», продажу вейпов запретили в 2009 году.