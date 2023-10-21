Испытано на себе: что ждет туриста в китайской деревне

В безмерно многолюдном Китае как нигде высок спрос на тишину и покой. Размеренная и комфортная жизнь здесь в особой цене. Вернее, она тут бесценна.

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- Самые богатые люди все чаще стараются жить в сельской тиши, рядом с городом. Найти такое место в нашей стране, где население давно перевалило за миллиард крайне не просто, но можно, - подсказали телевизионщики провинции Чжэцзян интересную грань современной китайской жизни.

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А раз появилась новая грань жизни, то профессия позвала к ней прикоснуться.

Село Юихан - это "Рублевка" двенадцатимиллионного Ханчжоу - административного центра провинции Чжэцзян, одной из самых экономически развитых в Китае.

Счастливый перст судьбы ей выпал из-за близкого расположения к мегаполису, благодаря удивительно плодородным землям и особому микроклимату. Особое сочетание гор и равнины дает здесь в год до тридцати урожаев уникального зеленого чая. Его здесь собирают с периодичностью раз в десять дней с весны и до глубокой осени.

Российская Газета

… Въехав в село понимаешь, что именно таким люди чаще всего воображают призрачный рай.

Чистейший воздух, красивое озеро в центре села. Ровный асфальт на дорогах и красивые коттеджи в два-три этажа. Это не дома, а усадьбы. Возле которых прилавки с товаром. Домашняя водка, чипсы из сладкого картофеля, грибы, яйца, орехи и развалы отборнейшего чая.

Наличка - здесь редкая редкость! Рядом с товаром куар-коды, отсканировал и оплатил с помощью "цифры".

В одном из дворов вижу любопытные глаза женщины. Здороваюсь, разговорились. После расспросов про российские снега и морозы Лю Минь рассказывает о своей жизни. Семья-шесть человек. Она, муж, сын, невестка и двое внуков. Дом в два этажа, с белоснежными колонами. Основной вид заработка - выращивание чая и туризм. Несколько комнат сдают уставшим от сутолоки жизни горожанам.

- Люди приезжают на несколько дней насладиться тишиной, любят босиком ходить по земле и просят вкусной домашней еды. А мы готовить любим и умеем, - улыбается Лю Минь.

Сельский туризм становится одним из самых популярных и востребованным в Китае. Море давно для многих стало по колено. Отдых на море - история будничная. А вот сельская пастораль с полным набором всех признаков цивилизации - для миллионов китайских миллионов - настоящая экзотика.

В селе Юихан десяток отелей. Отель здесь - это коттедж, где вместо жилых комнат, комфортабельные номера. Сутки жизни на двоих с полным пансионом стоит порядка пятисот юаней.

В зеленой бескрайности чайных полей для туристов построены беседки в национальном стиле. Отдыхай, наслаждайся тишиной и покоем.

Российская Газета

Собственный интернет сайт для деревенских туроператоров - вариант нормы. Такой же как грядка овощей в палисаднике. К слову, скорость Интернета 5G!

- Годовой доход в пятьсот тысяч юаней на семью для большинства жителей нашего села не удивителен. Можно заработать и больше, - говорит глава села Чжан Хао.

Здешняя "золотая" земля у крестьян в собственности, размер надела от тридцати до пятидесяти гектаров. Иметь такой надел земли здесь - это родиться с серебряной ложкой во рту.

- Я не помню, чтобы кто-то продавал землю или дома, за последние лет двадцать у нас такого не было. Максимум - это можно арендовать дом на год. Многие городские мечтают о такой жизни. Полчаса на машине и ты в Ханчжоу, - говорит Чжан Хао.

…На юрком электромотоцикле седая китаянка лихо подкатила к беседке, где сидела стайка ее ровесниц. Притормозила, дальше пошла опираясь на костыли.

Моя деревенская душа не выдерживает, подхожу к ним, с помощью моего сла-а-бенького, но все еще живого во мне китайского языка начинаем разговор. Выслушав традиционную порцию комплиментов типа: "ах, как ты хорошо говоришь по-китайски", узнаю, что самой молодой их моих собеседниц семьдесят пять, а самая взрослая две недели назад отметила девяностолетие.

- Вот стегаем на зиму куртку из шерсти. Зимой у нас влажность большая, нужно тепло одеваться. Иногда песни попоем, повспоминаем, - за всех говорит бойкая Мин Мэй. Ей восемьдесят один год, вся ее жизнь-родная деревня.

- В молодости трудно жила, много работала, денег особо не было. Но ничего мы строили тогда свою страну, зато сейчас наши дети и внуки как хорошо живут! Моя семья выращивает чай и рис. Урожаи - хорошие. Меня дома зовут агрономом за мои советы, - хохочет бабушка.

Российская Газета

К обеду на главной площади Юихан уже стояло несколько туристических автобусов. Городскими "гусями" вышагивали туристы. Фотографировались в бесконечной ровности чайных полей, дети во все глаза смотрели на пестрых телят, которые мячиками прыгали в одном из дворов.

Для большинства россиян Китай - это крупные города или отдых на море. Мало кто прикасается к Китаю "одноэтажному", неспешному, где вместо привычного шума и гама - пение птиц и плескание рыбы в пруду. И ровные ряды чая, бесконечные, до самого синего неба.

Заедьте сюда хотя бы на пару часов, остановитесь, переведите дыхание. Впустите в себя китайскую неторопливую философичность жизни и ощутите фрагмент настоящего счастья.

Справка "РГ"

В Китае самым лучшим считается чай-весеннего сбора, тогда полураспустившиеся листья и почки имеют ни с чем не сравнимый аромат. Весной над чайным полями стоит неповторимый аромат.