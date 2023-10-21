В Азербайджане начались мандариновые туры

Желающих привозят в цитрусовые сады и знакомят с процессом выращивания и сбора фруктов. В сладкое путешествие отправилась корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

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Дорога до мандаринового рая занимает три часа. По пути автобус делает остановки в самых живописных местах. Первая на озере Ханбулан. Его называют жемчужиной Азербайджана, это лучшее место для фотосессии на память.

«Больше всего люблю приезжать сюда осенью. Насыщенные цвета и разнообразные краски. Сфотографироваться можно не только на фоне пейзажа, но еще с лошадью. , я боюсь, поэтому на него не села, но многие решились и у них классные фотки», –сказала жительница Баку Нигяр Иманлы.

Вот долгожданная остановка – Мандариновый сад. Взрослые и дети тут же приступают к дегустации. Сейчас созрел скороспелый сорт. «Я подумала, меня обманули, ведь висят почти зеленые мандарины, но как только попробовала, удивилась. Они сладкие! К тому же плоды крупные. У нас в Баку мандарины пока еще кисловатые», – сказала жительница Баку Зульфия Гусейнова.

Есть можно, сколько хочется. Попутно туристы собирают урожай, чтобы увезти с собой. Столько, сколько поместится в сумку.

«Сбор мандаринов бесплатный. Все это входит в стоимость тура. Он стоит от 25 манатов. Кроме мандариновых садов, туристы посещают плантации, где растут лимоны, фейхоа, апельсины, но это сезонно. Сейчас поспели только мандарины», – рассказал организатор тура Онур Мамедов.