Продукты, которые удивляют туристов в японских супермаркетах: видео
Япония славится своей уникальной кухней, которая часто удивляет иностранных туристов непривычными ингредиентами и блюдами.
Однако даже простой поход в местный супермаркет может стать для путешественника настоящим культурным открытием.
Среди продуктов, которые обычно вызывают недоумение у туристов – морепродукты, овощи и средства личной гигиены.
Но не только Азия способна удивлять, даже опытным туристам некоторые привычки европейцев могут показаться странными.
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