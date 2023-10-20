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Продукты, которые удивляют туристов в японских супермаркетах: видео

Япония славится своей уникальной кухней, которая часто удивляет иностранных туристов непривычными ингредиентами и блюдами.

Однако даже простой поход в местный супермаркет может стать для путешественника настоящим культурным открытием.

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Среди продуктов, которые обычно вызывают недоумение у туристов – морепродукты, овощи и средства личной гигиены.

Но не только Азия способна удивлять, даже опытным туристам некоторые привычки европейцев могут показаться странными.