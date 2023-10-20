Япония славится своей уникальной кухней, которая часто удивляет иностранных туристов непривычными ингредиентами и блюдами.

Однако даже простой поход в местный супермаркет может стать для путешественника настоящим культурным открытием.

Среди продуктов, которые обычно вызывают недоумение у туристов – морепродукты, овощи и средства личной гигиены.