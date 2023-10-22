Почему в Индии есть касты и чем они отличаются друг от друга

Отправляясь в Индию важно знать, что население страны делится на касты. Такое четкое и неизменное разделение людей на сословия характерно только для этой страны, в других уголках земли невозможно встретить столь жесткую иерархию.

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Конституция страны утверждает, что все граждане равны, однако на самом деле это не так. “Рамблер” рассказывает о кастах в Индии, которые сохраняются в стране на протяжении столетий.

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Всего сословий четыре: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Все они, по легендам, созданы из частей тела бога Брахмы. Так, брахманы сотворены из его уст, кшатрии – из рук, вайшьи – из бедер, а самая последняя каста, шудры, из ног. Однако существует еще одно сословие, которое находится вне каст, и это неприкасаемые.

Брахманы

В сословие брахманов входят самые образованные индусы – учителя, жрецы, ученые и чиновники. Раньше каста состояла только из людей, которые занимались служению богу, однако потом разрослась и стала включать в себя лучшие умы Индии. Мужчины этого сословия не могут заниматься тяжелым трудом, а женщинам позволяется заниматься домашним бытом.

Кшатрии

Следом за брахманами идут кшатрии, каста, ранее состоявшая из военных, правителей и знатных людей в государстве. Только они могли решать, как наказывать провинившихся и кого из преступников приговаривать к смертной казни. Это правило распространялось на все сословия, вне зависимости от иерархии. Сейчас в кшатрии входят военные, сотрудники силовых органов и бизнесмены, руководящие фирмами и предприятиями.

Вайшьи

Большая часть населения Индии состоит именно из этой касты. Ранее к ней причисляли скотоводов, ремесленников и земледельцев. В наше время в сословие входят клерки и наемные рабочие.

Шудры

Самая низкая каста иерархии – шудры. С древних времен именно они брали на себя самые неприятные обязанности, то есть прислуживали тем, кто по статусу выше их. В современной Индии шудры так и остались горничными и уборщиками, которые работают в более обеспеченных семьях.

Неприкасаемые

Люди, которые не входят ни в одну из каст, называются неприкасаемыми. Эта часть населения состоит из прачек, цирюльников, преступников, бездомных и других. Однако к неприкасаемым также относится группа людей, которая называется хиджры. Это мужчины, которые переодеваются в женские наряды, попрошайничают и предоставляют услуги интимного характера. Несмотря на довольно странный образ жизни, они могут присутствовать на религиозных празднества, а также Днях рождениях и свадьбах.