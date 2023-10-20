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Эстонские таможенники отобрали у российских туристов две вешалки

Сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ, сообщает портал TourDom.ru.

Эстонские таможенники отобрали у российских туристов две вешалки
© ГАЗЕТА.РУ

По словам одного из туристов, пограничники попросили заплатить штраф 600 евро или отправить вешалки на утилизацию. Мужчине пришлось оставить их на таможне.

Также у туристов хотели конфисковать кастрюли, отметил он.

«Их тоже хотели конфисковать и изъяли бы, но таможенник оказался знакомым – я часто езжу через границу, – и он сказал: «Быстро спрячьте, чтобы молодой не видел, и езжайте дальше». Так и сделал», – сказал он.

Ранее Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае.