Истории древнейших храмов мира

Все в этом мире меняется и перестраивается, однако некоторые культурные памятники сохранились до наших дней. Они были свидетелями множества событий и радуют посетителей своей архитектурой и сегодня.

© Juan Antonio Segal/commons.wikimedia.org

“Рамблер” рассказывает о самых старых и впечатляющих храмах, которые разбросаны по всем уголкам Земли.

Видео дня

Ангкор-Ват

Этот индуистский храм построили в честь бога Вишну, которого очень почитало коренное население Камбожди. Однако исследователи сомневаются, что здание создали древние народы кхмеры, которые населяли Камбоджу, так как в их культуре не принято использовать камень. Стены храма украшает резьба, которую эксперты сравнивают с живописными полотнами эпохи Ренессанса. На изображениях показаны сюжеты из священных индуистских текстов, которые особенно почитали древние народы.

unsplash.com

Хорю-дзи

Располагается Хорю-дзи в Японии и является самым древним храмом, для постройки которого использовали дерево. Задумка о возведении храма принадлежит принцу Сетоку, который жил в седьмом веке. Королевская семья использовала храм не только в качестве семинарии, но и как монастырь. Однако к концу седьмого века случилось несчастье – в Хорю-дзи ударила молния, из-за которой начался пожар и храм сгорел до тла. С тех времен оригинальные материалы составляют всего 15-20% от здания, а все остальное - отреставрировано.

z tanuki/commons.wikimedia.org

Кукулькана

Многие слышали о древней цивилизации майя. Обитали они на землях Мексики, и именно там оставили после себя священное наследие – пирамиду Кукулькану, которая в далекие века служила святилищем для бога ветра и дождя. Сейчас эта постройка входит в список новых чудес света. Пирамида состоит из 364 ступенек, которые символизируют количество дней в году, а еще из восемнадцати террас, представляющих каждый месяц из солнечного календаря древней цивилизации.

Kyle Simourd/Flickr

Джгантия

Храмы этого комплекса старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Расположены они на Мальте и входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Предполагается, что возводили храмы в честь великой Земли. На данный момент ученые не знают, какие религиозные церемонии были в то время. Однако есть версия, что в храме проводились жертвоприношения. Вполне вероятно, Джгантия была местом, куда приходили просить о плодородии.