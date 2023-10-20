Лучшие курорты Турции для отдыха в октябре и ноябре

Турция — страна, где можно отдыхать в любое время года. Практически во всех регионах круглый год сохраняется комфортная погода, а в некоторых купальный сезон длится до поздней осени.

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На берегу Средиземного моря, в отличие от Эгейского и Черного, осеннюю пору называют бархатным сезоном. Горы защищают побережье от ветров с севера, температура воды — комфортная, туристов меньше, а мягкая погода позволяет насладиться изучением достопримечательностей и поездками на экскурсии.

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В ноябре температура в море для многих может быть непригодной для купания, но это время идеально для культурного отдыха, ведь цены уже ниже и туристов совсем не много.

Пляжный отдых в Турции в октябре

У пляжного отдыха на турецком побережье в октябре есть много преимуществ:

Цена. Стоимость путевок в Турцию в бархатный сезон обычно ниже, чем в горячие месяцы. Это связано со снижением спроса на гостиницы и перелеты.

Комфортная погода. Октябрь завершает купальный сезон: море остывает долго, поэтому на протяжении всего месяца можно купаться и наслаждаться всеми прелестями такого вида отдыха. При этом в октябре уже нет изнуряющей жары, из-за которой многие экскурсионные поездки были бы некомфортны. Можно совмещать пляжный отдых с походами в горы или долгими прогулками по турецким городам.

Спокойствие и уединение. В конце осени на отдых обычно отправляются не те, кто ищет бурного веселья. Нет шумных семей с детьми и буйных компаний. Обычно не бывает очередей на пляжи и в музеи.

Самые высокие температуры в это время года держатся в следующих городах:

Алания

Вечерняя Москва

Наиболее теплым курортом Средиземного побережья Турции считается Алания. Средняя температура воздуха днем не опускается ниже плюс 24 градусов. Вода в море тоже не разочаровывает — плюс 22–24 градуса. В Алании редко бывают дожди и солнце — хороший вариант для семей с детьми. В качестве культурного досуга можно посетить крепость XIII века, средневековую мечеть Сулеймание и судоверфь Терсане. Отличным развлечением станет поездка к пиратским пещерам на средневековом корабле, купание в открытом море и отдых на пляже Клеопатра.

Сиде

Климат Сиде почти идентичен аланийскому: температура воздуха и воды отличается всего на пару градусов. Сиде не так богат на развлечения в сравнении с Аланией, зато там идеальные для плавания пляжи — песчаные с удобным пологим заходом в воду. Сиде считается городом-музеем под открытым небом. Любопытно посетить храмы Аполлона, Афины, римский амфитеатр, термы и акведук.

Кемер

Кемер славится живописными горными пейзажами и галечными пляжами. В октябре погода там будет немного прохладнее, чем в Алании и Сиде: возможны дожди, шторм и облачные дни. Пляжный отдых можно совместить с прогулками по горным тропам. Прекрасная идея — отправиться в поход с палаткой: ночи еще теплые, а днем температура позволяет загорать. Влюбленным в горы не стоит упускать возможность совершить восхождение на гору Тахталы. Любители истории оценят руины Фазелиса и Олимпоса, а также Демре — город Николая Чудотворца, который стал прообразом Санта-Клауса. Вблизи Кемера расположен этнографический парк Йорук — на его территории можно посетить деревню, в которой воссозданы быт и традиции кочевого народа йоруков.

Анталья

В октябре здесь продолжается бархатный сезон. Самый популярный курорт Турции хорош для семей с маленькими детьми, пожилых туристов и всех, кто не любит зной. Начиная с 20-х чисел уже чувствуется похолодание, днем температура не поднимается выше плюс 20 градусов. В такую погоду уже не будешь много времени проводить на пляже, зато можно изучать лавки торговцев в старом городе Анталиьи, прокатиться на ретротрамвайчике, насладиться видами с вершины канатной дороги Тюнектепе.

Культурный отдых в Турции в ноябре

Измир

Вечерняя Москва

Измир замыкает тройку самых больших городов Турции. Считается, что это родина древнегреческого поэта Гомера. Город находится на берегах живописной бухты, и осенняя мягкая погода располагает к осмотру достопримечательностей. Нужно исследовать базарный квартал Кемералты, старинные районы с французскими и английскими особняками, руины древней Агоры Смирны. Эгейское море уже холодное и не подходит для купания, но прогулка или пробежка по набережной доставят огромное наслаждение. Если наскучит в Измире, можно съездить посмотреть античные города Трою и Эфес.

Стамбул

Погода в Стамбуле намного прохладнее, чем на юге страны: могут понадобиться куртка, теплая непромокаемая обувь и зонт. Однако средняя температура месяца держится на отметке плюс 20 градусов. В целом погода идеальна для долгих прогулок по извилистым улицам исторического района Таксим, походов в музеи и неспешного распития чая в одной из многочисленных кондитерских. После морской прогулки на пароме по Босфору и кормления чаек кунжутной булкой — семитом — можно отправиться греться в хамам, а потом устроить шопинг. Целый день стоит выделить для поездки на прекрасные Принцевы острова: в солнечную погода мини-путешествие подарит массу положительных эмоций.

Каппадокия