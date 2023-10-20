Лучшие курорты Турции для отдыха в октябре и ноябре
Турция — страна, где можно отдыхать в любое время года. Практически во всех регионах круглый год сохраняется комфортная погода, а в некоторых купальный сезон длится до поздней осени.
На берегу Средиземного моря, в отличие от Эгейского и Черного, осеннюю пору называют бархатным сезоном. Горы защищают побережье от ветров с севера, температура воды — комфортная, туристов меньше, а мягкая погода позволяет насладиться изучением достопримечательностей и поездками на экскурсии.
В ноябре температура в море для многих может быть непригодной для купания, но это время идеально для культурного отдыха, ведь цены уже ниже и туристов совсем не много.
Пляжный отдых в Турции в октябре
У пляжного отдыха на турецком побережье в октябре есть много преимуществ:
- Цена. Стоимость путевок в Турцию в бархатный сезон обычно ниже, чем в горячие месяцы. Это связано со снижением спроса на гостиницы и перелеты.
- Комфортная погода. Октябрь завершает купальный сезон: море остывает долго, поэтому на протяжении всего месяца можно купаться и наслаждаться всеми прелестями такого вида отдыха. При этом в октябре уже нет изнуряющей жары, из-за которой многие экскурсионные поездки были бы некомфортны. Можно совмещать пляжный отдых с походами в горы или долгими прогулками по турецким городам.
- Спокойствие и уединение. В конце осени на отдых обычно отправляются не те, кто ищет бурного веселья. Нет шумных семей с детьми и буйных компаний. Обычно не бывает очередей на пляжи и в музеи.
Самые высокие температуры в это время года держатся в следующих городах:
Алания
Наиболее теплым курортом Средиземного побережья Турции считается Алания. Средняя температура воздуха днем не опускается ниже плюс 24 градусов. Вода в море тоже не разочаровывает — плюс 22–24 градуса. В Алании редко бывают дожди и солнце — хороший вариант для семей с детьми. В качестве культурного досуга можно посетить крепость XIII века, средневековую мечеть Сулеймание и судоверфь Терсане. Отличным развлечением станет поездка к пиратским пещерам на средневековом корабле, купание в открытом море и отдых на пляже Клеопатра.
Сиде
Климат Сиде почти идентичен аланийскому: температура воздуха и воды отличается всего на пару градусов. Сиде не так богат на развлечения в сравнении с Аланией, зато там идеальные для плавания пляжи — песчаные с удобным пологим заходом в воду. Сиде считается городом-музеем под открытым небом. Любопытно посетить храмы Аполлона, Афины, римский амфитеатр, термы и акведук.
Кемер
Кемер славится живописными горными пейзажами и галечными пляжами. В октябре погода там будет немного прохладнее, чем в Алании и Сиде: возможны дожди, шторм и облачные дни. Пляжный отдых можно совместить с прогулками по горным тропам. Прекрасная идея — отправиться в поход с палаткой: ночи еще теплые, а днем температура позволяет загорать. Влюбленным в горы не стоит упускать возможность совершить восхождение на гору Тахталы. Любители истории оценят руины Фазелиса и Олимпоса, а также Демре — город Николая Чудотворца, который стал прообразом Санта-Клауса. Вблизи Кемера расположен этнографический парк Йорук — на его территории можно посетить деревню, в которой воссозданы быт и традиции кочевого народа йоруков.
Анталья
В октябре здесь продолжается бархатный сезон. Самый популярный курорт Турции хорош для семей с маленькими детьми, пожилых туристов и всех, кто не любит зной. Начиная с 20-х чисел уже чувствуется похолодание, днем температура не поднимается выше плюс 20 градусов. В такую погоду уже не будешь много времени проводить на пляже, зато можно изучать лавки торговцев в старом городе Анталиьи, прокатиться на ретротрамвайчике, насладиться видами с вершины канатной дороги Тюнектепе.
Культурный отдых в Турции в ноябре
Измир
Измир замыкает тройку самых больших городов Турции. Считается, что это родина древнегреческого поэта Гомера. Город находится на берегах живописной бухты, и осенняя мягкая погода располагает к осмотру достопримечательностей. Нужно исследовать базарный квартал Кемералты, старинные районы с французскими и английскими особняками, руины древней Агоры Смирны. Эгейское море уже холодное и не подходит для купания, но прогулка или пробежка по набережной доставят огромное наслаждение. Если наскучит в Измире, можно съездить посмотреть античные города Трою и Эфес.
Стамбул
Погода в Стамбуле намного прохладнее, чем на юге страны: могут понадобиться куртка, теплая непромокаемая обувь и зонт. Однако средняя температура месяца держится на отметке плюс 20 градусов. В целом погода идеальна для долгих прогулок по извилистым улицам исторического района Таксим, походов в музеи и неспешного распития чая в одной из многочисленных кондитерских. После морской прогулки на пароме по Босфору и кормления чаек кунжутной булкой — семитом — можно отправиться греться в хамам, а потом устроить шопинг. Целый день стоит выделить для поездки на прекрасные Принцевы острова: в солнечную погода мини-путешествие подарит массу положительных эмоций.
Каппадокия
В Каппадокию туристы ездят круглый год. Погода — непредсказуемая и переменчивая: от температур под плюс 20 градусов — до снега в ноябрьские праздники. Однако осенью и зимой загадочный регион едва ли не прекрасней, чем летом. Фантастический ландшафт, незабываемое зрелище из воздушных шаров на рассвете, уютные улочки небольшого города со множеством лавок, где местные расписывают посуду. Также можно остановиться в самой настоящей пещере, позавтракать с невероятным видом на долину, поужинать при свечах в ресторанах на крышах зданий. Путешествие в Каппадокию в самом грустном месяце года может обернуться самым счастливым впечатлением.