В АТОР рассказали, что в​ Анталью и Шарм-эль-Шейх можно ехать без опаски

На мой взгляд, риски для туристов ничем сейчас не отличаются от обычного времени. Россияне аккуратно себя ведут на отдыхе, и заявлений о каком-либо акте предосторожности от наших турецких партнеров мы не получали. Я бы руководствовался в первую очередь рекомендациями МИД, Минэкономразвития. МИД внимательно следит за ситуацией, и 20 октября он выступил с рекомендацией отказаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию. Значит, если ситуация будет негативно развиваться, появится опасность, предостережение выйдет своевременно. Если его нет, советую просто проявить осторожность и пытаться избегать мест проведения митингов и шествий.