В АТОР рассказали, что в Анталью и Шарм-эль-Шейх можно ехать без опаски
На фоне конфликта между Израилем и ХАМАС поступают тревожные сообщения из многих стран региона. Так, 17 октября после удара по больнице в Газе в некоторых городах Турции начались акции протеста. На улицы Анкары, Стамбула вышли тысячи возмущенных людей. Акция прошла даже в туристической Анталье. Правда, по информации СМИ, согласованная с администрацией, тихая и малочисленная, без участия туристов. Еще одна любимая страна для отдыха россиян — Египет — граничит с Израилем, и в Хургаде тоже отшумела манифестация. А 20 октября МИД России настоятельно рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию. Безопасно ли сейчас нашим туристам нежиться на пляжах Турции и Египта, «Парламентская газета» спросила у вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна.
Вдали от политических центров
- Артур Сиракович, какая сейчас обстановка на курортах Турции? Есть ли опасность для российских туристов?
- Действительно, в городах идут митинги и протесты. Настроение исламского мира по отношению к арабо-израильскому конфликту однозначное — полная поддержка Палестинской автономии. Но на курортах Турции безопасности туристов ничто не угрожает — они находятся далеко от политических центров страны. Мало того, в городах, где эти центры расположены, предпринимают все возможное, чтобы туристическая составляющая не пересекалась с политической.
На мой взгляд, риски для туристов ничем сейчас не отличаются от обычного времени. Россияне аккуратно себя ведут на отдыхе, и заявлений о каком-либо акте предосторожности от наших турецких партнеров мы не получали. Я бы руководствовался в первую очередь рекомендациями МИД, Минэкономразвития. МИД внимательно следит за ситуацией, и 20 октября он выступил с рекомендацией отказаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию. Значит, если ситуация будет негативно развиваться, появится опасность, предостережение выйдет своевременно. Если его нет, советую просто проявить осторожность и пытаться избегать мест проведения митингов и шествий.
- Египет граничит с Израилем, насколько безопасно там?
- Там ситуация накаленнее. Но, если говорить про курорты Красного моря, там политические явления практически незаметны, так как туристы полностью проводят время в отелях. В плане экскурсий я бы рекомендовал проявить разумную осторожность. Мы помним, что 8 октября в Египте произошел теракт — полицейский расстрелял группу израильских туристов.
Я подчеркну, что в Египте, как ни в одной другой стране, сейчас приняты беспрецедентные меры безопасности в туристических кластерах. Поэтому, если саму эскалацию не выведут за пределы сектора Газа, туристам ничто не угрожает.
Приятный бонус
- Египетское небо близко к зоне конфликта. Не опасен ли перелет?
- Перелет абсолютно безопасен. Это связано с тем, что перевозчики всегда согласовывают маршруты с военными всех прилегающих стран. Те мониторят обстановку, я бы сказал, ежеминутно. При малейшей опасности самолет уводят на альтернативный, более безопасный маршрут.
- Политическая ситуация может отразиться на ценах на туры и перелеты?
- Да, может. И уже мы можем наблюдать некоторое снижение цен на отдых в Египте. Это связно с тем, что туристов из европейских стран на ближневосточных курортах становится меньше. Если эскалация продолжится, цены будут еще ниже. В Турции цены стабильные. Что касается снижения стоимости перелетов, я бы на это не рассчитывал.
- Октябрь и ноябрь популярны у россиян для отдыха в Турции и Египте?
- Да, в Турции сейчас тепло и комфортно, сезон продлится до конца ноябрьских праздников. А в Египте как раз начинается туристический сезон — возможность ухватить кусочек лета.