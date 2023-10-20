Россиянин поехал в Таджикистан и удивился желанию местных найти ему жену

«В Таджикистане не привыкли, что к ним могут приезжать туристы — и тем более из России, — пояснил он. — Так что я вызывал у местных жителей особый интерес. Причем интерес — именно в хорошем смысле слова, ведь таджики очень открыты в общении и легко шли на контакт».