Россиянин поехал в Таджикистан и удивился желанию местных найти ему жену
Российский тревел-блогер и путешественник поехал в Таджикистан и удивился желанию местных найти ему жену. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».
Автор публикации отметил, что жители республики испытывают повышенный интерес к россиянам.
«В Таджикистане не привыкли, что к ним могут приезжать туристы — и тем более из России, — пояснил он. — Так что я вызывал у местных жителей особый интерес. Причем интерес — именно в хорошем смысле слова, ведь таджики очень открыты в общении и легко шли на контакт».
По словам блогера, в отдаленных горных селениях страны его несколько раз хотели женить на местных девушках.
«Поэтому за свою поездку я неоднократно слышал вопрос: "Ты себе жену в Таджикистане уже нашел?" Не то чтобы я ее искал — ведь я и так женат», — добавил он.
Как пояснил автор публикации, таджики считают, что если приехал в Таджикистан, то уезжать из него надо с местной женой.
«Мне каждый раз приходилось вежливо отказываться», — подчеркнул путешественник.
Более того, жители Таджикистана часто задавали вопросы о нынешней обстановке в России.
«Кстати, я встречал довольно много людей, которые раньше уже бывали в России, — сообщил он. — Но большинство из них рассказали, что за последние полтора года предпочли вернуться домой».