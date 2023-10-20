Российский турист разрушил популярные стереотипы о Северной Корее

«И телефоны по прилете не отобрали, и худо-бедно покормили после самолета, и даже про съемку никто ничего не сказал, — пояснил он. — А ведь когда-то автобусы для туристов действительно были такими, без окон, чтобы ничего лишнего никто не увидел».