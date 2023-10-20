Российский турист разрушил популярные стереотипы о Северной Корее
Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и разрушил популярные стереотипы о стране. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».
Автор публикации подчеркнул, что КНДР не оправдала всех его ожиданий.
«Оно и понятно: начитаешься всякого во время подготовки к путешествию, — добавил он. — А там в текстах сплошь голод, разруха, убогость, культ Кимов, телефоны отбирают, снимать видео нельзя, фотоаппараты проверяют и тому подобное».
По словам россиянина, уже по приезде в Пхеньян понимаешь, что все это не соответствует действительности.
«И телефоны по прилете не отобрали, и худо-бедно покормили после самолета, и даже про съемку никто ничего не сказал, — пояснил он. — А ведь когда-то автобусы для туристов действительно были такими, без окон, чтобы ничего лишнего никто не увидел».
Весь этот шарм закрытости, тоталитаризма, жестких запретов, дикой отсталости, риска быть арестованным и опасности для путешественников постепенно рассасывается и навсегда остается в прошлом, считает блогер.
«Шаг за шагом Северная Корея стала немного менее закрытой и больше похожей на другие страны», — отметил он.