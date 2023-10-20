Названы самые популярные направления для отдыха в ноябре у россиян

Россияне во второй половине октября 2023 года стали интенсивнее приобретать туры и бронировать жилье для отдыха во время ноябрьских праздников. Продажи путевок за границу у туроператоров выросли на 30 процентов, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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Самыми популярными зарубежными направлениями стали ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд и Абхазия. Спрос возрос также на путешествия в Китай, Индию, Гоа и Шри-Ланку. Эксперт в беседе с RT отметил, что по данным направлениям есть рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Туристы уже активно начали бронировать путевки на Новый год. Больше всего вылетов на время праздников запланировано в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Иркутск и Мурманск. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Tutu.