Иностранные туристы в Таиланде позавидовали российским

Публикация в Bangkok Post о решении правительства Таиланда увеличить на период с 1 ноября по 30 апреля 2024 года срок безвизового пребывания для российских туристов с 30 до 90 дней вызвала гневные комментарии путешественников из других стран. Европейцы недоумевают, почему их обошли стороной и требуют для себя равных с россиянами условий въезда.

© tourdom.ru

«Я заплатил немалые деньги за визу на 6 месяцев, почему привилегии только для “избранных” стран?» – пишет турист из Австралии.

Видео дня

«Если Таиланду действительно нужны туристы, почему бы не отказаться от этих нелепых виз», – вторит ему другой комментатор.

Некоторые даже уличают тайцев в «особой симпатии» к россиянам и чуть ли не целенаправленной дискриминации «жителей стран первого мира» (цитата. – Ред.) .

Высказывается и такое мнение: «Россиянам сейчас не до отдыха, вряд ли они обдумывают свой следующий отпуск. 90-дневные визы подойдут государствам Европы, Канаде, США, Австралии». А комментатор с шведским флагом на аватарке задается вопросом: «На что рассчитывают тайские власти? Курс российского рубля так упал к бату, что мало кто из РФ приедет на отдых».

Между тем решение увеличить срок безвиза для россиян легко объясняется сухими цифрами статистики. За январь – сентябрь этого года Таиланд посетило 994,4 тыс. граждан РФ, по турпотоку в королевство наша страна на пятом месте после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. А вот по денежным тратам на курортах в допандемийном 2019 году была третьей, наши соотечественники оставили в Таиланде 3,3 млрд долларов. Конечно, курс рубля тогда был повыше, но тоже не гуманный: если сейчас за бат приходится отдавать около 2,7 руб., то в 2019 году – 2,1–2,2 руб.