Турист избежал трат на Бали на миллион рублей благодаря одному решению

«У меня были друзья, которых в прошлом обманули за границей, потому что у них не было страхования жизни. Так что я позаботился о том, чтобы получить его. Это так просто и так дешево, — сообщил Крокер. — Никогда не знаешь, когда зайдешь за угол и упадешь в яму. Буквально».