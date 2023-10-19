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Полеты лайнеров из Сочи в Таиланд продлили до марта

Авиакомпания Azur air в осенне-зимнем расписании продлила полетную программу из Сочи на Пхукет (Таиланд). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропортов Кубани.

Полеты лайнеров из Сочи в Таиланд продлили до марта
© Российская Газета

Полеты продлили с ноября по март 2024 года. Они выполняются на лайнерах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 мест. Перелеты запланированы раз в 12 дней.

Напомним, авиарейсы из Сочи на Пхукет стартовали 20 августа с частотой раз в 10 дней.

В пресс-службе уточнили, что за два месяца выполнено 11 рейсов со 100-процентной загрузкой и перевезено более 3,6 тысячи пассажиров.