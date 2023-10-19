Тайские отельеры жалуются на невозможность поднять цены

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Гостиницы Пхукета и Паттайи пытаются поднять цены на размещение хотя бы до уровня допандемийного 2019 года, но не имеют такой возможности. Об этом сообщают тайские СМИ со ссылкой на Ассоциацию отелей Таиланда (THA).

Одной из причин называют неготовность российских туроператоров заключать контракты на зимний сезон – 2023/2024 по повышенным прайсам. В переговорах с отельерами партнеры из РФ ссылаются на падение рубля, что делает отдых за границей менее доступным для туристов, поясняют в THA.

Скидок от гостиниц требуют и другие значимые для Таиланда рынки – китайский и малайзийский. Туристы из Китая отменили около 60 тыс. забронированных поездок на тайские курорты после того, как 3 октября в результате стрельбы в бангкокском ТЦ Siam Paragon погибли и были ранены китайские граждане. После того инцидента менее охотно едут в Таиланд и путешественники из Малайзии.

По словам президента Восточного отделения THA Санпеча Супабоворнстиана, поднять цены на номера до уровня 2019 года или несколько выше смогли только некоторые международные гостиничные сети и отели 5*. Большинству объектов размещения уровня 3–4* пришлось сохранить прошлогодние тарифы на зиму, и они сейчас на 15–20 % ниже, чем до пандемии COVID-19.

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