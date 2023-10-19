Как выглядят и сколько стоят «квартиры» на лайнере с самым долгим рейсом

Только представьте: вы спокойно живете в собственной квартире и при желании работаете удаленно, а ваш дом в это время передвигается по миру. Для многих людей эта фантазия скоро станет реальностью: тревел-стартап планирует запустить свой первый круиз уже в мае 2024 года. За три с половиной года в пути постояльцы совершат кругосветное путешествие: запланированы остановки в 425 портах 147 стран.

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«Недвижимость» в данном случае не самое подходящее слово, однако свой уголок на лайнере можно не только снять, но и приобрести в собственность. Самая дешевая каюта в пересчете на рубли обойдется примерно в 10 миллионов. Плюс придется раскошелиться на «коммуналку» — ежемесячный сбор с владельцев. Но можно рассчитывать на бесплатную уборку раз в неделю. Для тех, кто приобретать «квартиру» в плавучем «доме» насовсем не планирует, доступна бронь путешествия по частям от 35 до 120 дней. К примеру, 35-дневное трансатлантическое путешествие из Испании в США обойдется минимум в 4360 долларов.

На первый взгляд, сумма солидная. С другой стороны, если рассчитать стоимость суток в приобретенной каюте, выходит уже меньше 10 000 за день в переводе на рубли. Если выбирать между проживанием в дорогом отеле и кругосветным путешествием, выбор очевиден! А после свое жилище можно продать и вернуть значительную часть средств.